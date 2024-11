Jung Hae In lập cú đúp tại giải thưởng Rồng Xanh 2024

Jung Hae In hai lần được xướng tên tại Rồng Xanh 2024 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Tối 29.11, lễ trao giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 45 do Lee Je Hoon và Han Ji Min dẫn dắt đã trở thành tâm điểm của dư luận xứ kim chi. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Jung Hae In khi anh bất ngờ mang về hai cúp gồm Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích nhất.

Cụ thể, ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Rồng Xanh 2024, Jung Hae In chiến thắng nhờ vai diễn Park Sun Woo trong Veteran 2: Đố anh còng được tôi (I the Executioner). Mỹ nam sinh năm 1988 đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Koo Kyo Hwan (Bỏ trốn/ Escape), Park Hae Joon (Mùa xuân Seoul/12.12: The Day), Yoo Hae Jin (Quật mộ trùng ma/Exhuma) và Lee Hee Joon (Đẹp trai thấy sai sai/Handsome Guys).

Nam diễn viên có một năm thành công ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Bên cạnh đó, Jung Hae In cũng mang về cúp Ngôi sao được yêu thích nhất, cùng Koo Kyo Hwan, Lim Ji Yeon và Thang Duy. Đặc biệt, sao phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi không chỉ đạt chiến thắng kép tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 45 mà còn gây sốt với phản ứng hài hước lúc được xướng tên cho giải Ngôi sao được yêu thích nhất.

Trong năm 2024, Jung Hae In ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Song song với thành công của phim điện ảnh Veteran 2: Đố anh còng được tôi, thì anh còn tỏa sáng cùng sê ri Con trai bạn mẹ hay còn gọi Chuyện tình nhà bên (Love Next Door).

Ngoài Jung Hae In, ê kíp Veteran 2: Đố anh còng được tôi còn được vinh danh giải Kỹ thuật hiệu ứng xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 2024.

Lee Je Hoon và Han Ji Min đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Ảnh đế Hwang Jung Min và Ảnh hậu Kim Go Eun ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Buổi lễ Rồng Xanh 2024 chứng kiến màn "càn quét" của ê-kíp Mùa xuân Seoul và Quật mộ trùng ma. Mùa xuân Seoul "gom" loạt giải Phim hay nhất, Phim được yêu thích nhất, Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất): Hwang Jung Min và giải Biên tập xuất sắc nhất.

Trong khi đó, Quật mộ trùng ma chiếm lĩnh hai hạng mục cá nhân quan trọng khác là Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jae Hyun và Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất): Kim Go Eun. Phim còn thắng giải Quay phim và ánh sáng tốt nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

Những giải thưởng đáng chú ý còn lại của Rồng Xanh 2024, gồm: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sang Hee (Tên tôi là Loh Kiwan/My Name Is Loh Kiwan), Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Noh Sang Hyun (Đôi bạn học yêu/Love in the Big City), Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Park Joo Hyun (Drive), Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Cho Hyun Chul (The Dream Songs).

Jung Woo Sung gửi lời xin lỗi vì ồn ào đời tư ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Nhìn chung, kết quả Rồng Xanh năm nay không gây ra quá nhiều tranh cãi. Thay vào đó, điều tạo nên nhiều ý kiến trái chiều nhất là màn xuất hiện của Jung Woo Sung. Thời gian gần đây, hình tượng của tài tử đình đám sụp đổ khi thừa nhận có con trai riêng với nữ người mẫu kém 16 tuổi là Moon Gabi và bị tố "bắt cá nhiều tay".

Jung Woo Sung không đi thảm đỏ, nhưng khi lên sân khấu trao giải anh gửi lời xin lỗi đến khán giả. "Với tư cách là một người bố, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với con trai đến cuối cùng", ngôi sao Hàn kỳ cựu tuyên bố. Đồng thời, Jung Woo Sung hy vọng vấn đề cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến Mùa xuân Seoul, tác phẩm mà nam diễn viên có tham gia và giúp anh được đề cử Ảnh đế tại Rồng Xanh 2024.