Phim 'Chuyện tình nhà bên' có Jung Hae In gây tranh cãi

Jung Hae In đóng vai Choi Seung Hyo trong Chuyện tình nhà bên

Chuyện tình nhà bên (Love Next Door) đã đi được nửa chặng đường phát sóng và liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, trong tập gần đây nhất (tập 8), những cảnh xoay quanh quá khứ đau buồn của nữ chính Bae Seok Ryu (Jung So Min) trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Vấn đề bắt đầu từ những khoảnh khắc cuối tập 8, khi Bae Seok Ryu đột ngột bị đau bụng dữ dội đến mức ngất xỉu. Cô được đưa đến bệnh viện, lộ ra chuyện bản thân từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 2 và đã trải qua quá trình hóa trị lúc còn ở Mỹ.

Việc nữ chính Bae Seok Ryu đột ngột mắc bệnh nặng khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chấp nhận

Diễn biến Bae Seok Ryu từng chiến đấu với căn bệnh nan y khiến người xem ngỡ ngàng lẫn bức xúc. Phần lớn khán giả chê bai tình tiết nhân vật bị ung thư đã quá lỗi thời trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi, đồng thời chỉ trích hướng khai thác nữ chính bệnh tật tiêu cực như trên không hợp với sê ri thể loại hài lãng mạn như Chuyện tình nhà bên.

Số khác nhận định chuyện Bae Seok Ryu từng mắc bệnh ung thư không hợp lý, thiếu tính liên kết cho mạch phim. "Tôi cảm thấy phần xây dựng nhân vật Bae Seok Ryu không cần phải liên quan đến bệnh ung thư. Thay vào đó, biên kịch có thể thực tế hơn là xoáy sâu vào sức khỏe tinh thần của cô ấy", một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Jung Hae In và Jung So Min diễn xuất ăn ý trên màn ảnh nhỏ POSTER PHIM

Tuy nhiên, cũng có vài quan điểm cho rằng các tình tiết kịch tính trên có thể đẩy mối quan hệ giữa Bae Seok Ryu và nam chính Choi Seung Hyo (Jung Hae In) căng thẳng, cũng như để họ trực tiếp nhìn nhận tình cảm dành cho nhau, góp phần giúp Chuyện tình nhà bên trở nên hấp dẫn hơn.

Trước đó, ở tập 7 Love Next Door, phân đoạn Choi Seung Hyo đuổi theo Bae Seok Ryu tại một con hẻm tối cũng khiến dân mạng dậy sóng. Nguyên nhân là vì lời thoại của cả hai trong cảnh này bị "ném đá" là thiếu tế nhị, đem đến cảm giác hạ thấp nỗi sợ của phụ nữ khi đi lại một mình vào buổi tối.

Love Next Door được viết bởi biên kịch Shin Ha Eun do Yoo Je Won làm đạo diễn. Bộ đôi này từng đứng sau thành công của phim Điệu Cha cha cha làng biển (Hometown Cha Cha Cha). Chuyện tình nhà bên quy tụ dàn sao Hàn Jung Hae In, Jung So Min, Kim Ji Eun, Yun Ji On, Park Ji Young, Lee Seung Hyub…

Tác phẩm phát sóng tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN. Rating trên toàn Hàn Quốc tập 7 và 8 của Chuyện tình nhà bên lần lượt đạt 4% và 6,5%, mức chỉ số trồi sụt thất thường. Trên mạng xã hội, một số dân mạng chê phim có cốt truyện dễ đoán, mạch phim dài dòng, Jung Hae In không hợp đóng phim hài lãng mạn... Người hâm mộ khẳng định Love Next Door cần nhiều tình tiết bùng nổ, khó đoán hơn ở các tập còn lại để giữ chân người xem.