Jung Hae In gây chú ý với phim hài lãng mạn 'Chuyện tình nhà bên'

Jung Hae In trong Chuyện tình nhà bên POSTER PHIM

Chuyện tình nhà bên (Love Next Door) đánh dấu sự tái xuất trên màn ảnh nhỏ của Jung Hae In sau 1 năm kể từ sê ri Truy bắt lính đào ngũ 2 (D.P 2). Đồng thời, theo Sports Khan (Hàn Quốc), Chuyện tình nhà bên (Love Next Door) còn là phim hài lãng mạn hiếm hoi mà anh đóng vai chính trong suốt 11 năm theo nghiệp diễn xuất.

Do đó, Chuyện tình nhà bên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả từ giai đoạn mới công bố ê kíp cho đến khi lên sóng từ tối 17.8 vừa qua.

Jung Hae In và Jung So Min ăn ý trong phim POSTER PHIM

Trong phim, Jung Hae In đảm nhận vai nam chính Choi Seung Hyo, một kiến trúc sư trẻ điển trai và có sự nghiệp đang phát triển thuận lợi. Tờ Sports Khan nhận xét anh khắc họa tinh tế được một Choi Seung Hyo sở hữu dáng vẻ hoàn hảo từ đầu đến chân tựa "con nhà người ta".

Đặc biệt, Sports Khan khen ngợi ngôi sao Hàn 8X diễn xuất tự nhiên ở những cảnh lãng mạn và hài hước, thể hiện khéo léo các cảm xúc phức tạp và kìm nén dành cho cô bạn "thanh mai trúc mã" Bae Seok Ryu (Jung So Min đóng). Tương tác đáng yêu của Jung Hae In và Jung So Min trên màn ảnh nhỏ cũng chiếm cảm tình của khán giả.

Diễn xuất của anh nhận nhiều phản hồi tích cực qua 2 tập phim POSTER PHIM

Sinh năm 1988, Jung Hae In là nam diễn viên Hàn Quốc có lượng fan đông đảo tại Việt Nam. Anh ghi dấu ấn cùng khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh qua loạt phim đình đám như Khi nàng say giấc, Đời sống ngục tù, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Giai điệu tình yêu, Trẻ trâu khởi nghiệp, Đêm xuân, Truy bắt lính đào ngũ 1 và 2, Snowdrop, Liên kết vận mệnh…

Chuyện tình nhà bên cho thấy màn "lột xác" ấn tượng của Jung Hae In trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Trong vòng 3 năm trở lại đây, anh thành công xây dựng hình tượng rắn rỏi trên màn ảnh, thông qua vai diễn có chiều sâu tâm lý nặng nề trong các phim đình đám như 2 mùa Truy bắt lính đào ngũ, Liên kết vận mệnh, 12.12: The Day... Đáng chú ý, 12.12: The Day công chiếu cuối năm 2023 đã vượt 13 triệu lượt xem, trở thành bộ phim thứ sáu trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc đạt được cột mốc này.

Jung Hae In (phải) và Hwang Jung Min trong I, The Executioner POSTER PHIM

Năm 2024, Jung Hae In không chỉ tái xuất với phim truyền hình Chuyện tình nhà bên, mà còn có dự án điện ảnh I, The Executioner (tên cũ là Veteran 2) của đạo diễn kiêm biên kịch Ryoo Seung Wan. Anh đóng vai thám tử Park Sun Woo và hợp tác với các đàn anh Hwang Jung Min, Oh Dal Su... I, The Executioner ra rạp vào ngày 13.9 tới.

Love Next Door được viết bởi biên kịch Shin Ha Eun do Yoo Je Won làm đạo diễn. Bộ đôi này từng đứng sau thành công của phim Điệu Cha cha cha làng biển (Hometown Cha Cha Cha). Chuyện tình nhà bên quy tụ dàn sao Hàn Jung Hae In, Jung So Min, Kim Ji Eun, Yun Ji On, Park Ji Young, Lee Seung Hyub… Tác phẩm phát sóng tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN. Rating trên toàn Hàn Quốc tập 1 và 2 của phim lần lượt đạt 4,9% và 6%.