Black Out (tạm dịch: Cái chết của Bạch Tuyết) chuyển thể từ tiểu thuyết bí ẩn bán chạy của Đức Snow White Must Die. Tác phẩm thuộc thể loại tội phạm ly kỳ, kể về một chàng trai trẻ bị buộc tội giết người trong một vụ án bí ẩn không tìm thấy thi thể. 11 năm sau, anh bắt đầu hành trình khám phá sự thật. Dàn diễn viên của Black Out gồm Byun Yo Han, Go Joon, Go Bo Gyeol, Kim Bo Ra… Phim được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi ra mắt trên đài MBC từ ngày 16.8