Jung Hae In sẽ hóa thân thành chàng kiến trúc sư trẻ nổi tiếng tài năng và hấp dẫn Choi Seung Hyo trong Mom's Friend's Son, dự án mới sắp khởi quay của kênh cáp tvN. Tác phẩm xoay quanh mối tình hài hước lẫn đáng yêu giữa Choi Seung Hyo và cô bạn "thanh mai trúc mã" Bae Seok Ryu (Jung So Min). Phim do Yoo Je Won làm đạo diễn, Shin Ha Eun viết kịch bản. Cả hai từng cùng tạo nên cơn sốt của Điệu cha cha cha làng biển hồi năm 2021