Lee Min Ho. Anh về nhì trong top 10 nam diễn viên Hàn có follower cao nhất trên Instagram, với tổng số 32,7 triệu lượt. Nội dung những bài chia sẻ của Lee Min Ho rất đa dạng, nhưng thiên về cuộc sống đời thường với các chuyến đi nghỉ dưỡng ở khắp nơi trên thế giới. Anh đang được kỳ vọng sẽ có màn tái xuất ấn tượng với bộ phim truyền hình Ask the Stars (When the Stars Gossip). Ngoài ra, Lee Min Ho còn đang cân nhắc đóng Omniscient Reader's Viewpoint cùng Ahn Hyo Seop