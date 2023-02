Lee Min Ho phản ứng trước tin đám cưới Lee Seung Gi khiến fan thích thú

Ngày 7.2, Lee Seung Gi khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ kế hoạch kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In. Trong một lá thư viết tay gửi đến người hâm mộ, Lee Seung Gi cho biết anh đã cầu hôn vợ, đây là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời.

Màn tương tác giữa Lee Min Ho và Lee Seung Gi khiến người xem bật cười TWITTER

Bên cạnh những lời chúc phúc từ cư dân mạng, phản ứng của một ngôi sao châu Á khiến nhiều người chú ý. Không ai khác chính là tài tử Vườn sao băng Lee Min Ho. Trong phần bình luận dưới bài viết của Lee Seung Gi, Lee Min Ho nói: "Chuyện gì vậy? Đây có phải là tình huống mà Lee Seung Gi hát Will You Marry Me không?". Được biết, Will You Marry Me là một ca khúc nổi tiếng của Lee Seung Gi, nội dung xoay quanh việc một chàng trai cầu hôn bạn gái, hứa sẽ yêu thương và bảo vệ cô suốt đời. Vì vậy, dụng ý trêu đùa bạn thân của Lee Min Ho khiến công chúng không khỏi bật cười.

Đáp lại ngôi sao Những người thừa kế, Lee Seung Gi hài hước ngỏ ý mời Lee Min Ho song ca cùng mình, anh nói: "Tôi đang cần một rapper đây, cậu thấy sao?". Màn tương tác của hai nam diễn viên đình đám showbiz Hàn khiến người hâm mộ thích thú. Phần lớn mọi người khen ngợi Lee Min Ho có tính cách dí dỏm, duyên dáng trái ngược với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng thường thấy trên phim ảnh của mình. Đồng thời, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước độ thân thiết của Lee Seung Gi và Lee Min Ho.

Trước đây Lee Min Ho và Lee Seung Gi từng hợp tác trong một dự án CHỤP MÀN HÌNH

Câu chuyện này cũng nhanh chóng được lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến và được mọi người phản ứng tích cực: "Bình luận của Lee Min Ho dễ thương quá", "Lee Min Ho thật vui vẻ và đáng yêu. Anh ấy giống như cậu bé bút chì Shin", "Lee Min Ho đọc rap sẽ rất buồn cười. Tôi không biết họ lại thân nhau đến vậy", "Thật thú vị khi Lee Min Ho có tính cách này. Tôi đã xem video anh ấy đi lặn, cách vận động không phù hợp với khuôn mặt của anh ấy haha"...

Sắp tới, Lee Min Ho sẽ quay trở lại với Ask the Stars, hợp tác cùng "nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin. Đây là dự án đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của hai ngôi sao màn ảnh. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, lấy bối cảnh về một trạm không gian vũ trụ đầu tiên được Hàn Quốc xây dựng. Ask the Stars dự kiến ra mắt trong năm 2023.

Địa điểm tổ chức tiệc cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In GRAND INTERCONTINENTAL

Mặt khác, ngày 8.2, News1 tiết lộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Lee Da In và mẹ Lee Seung Gi. Theo đó, mẹ nam tài tử bày tỏ cảm nhận của bà về cô con dâu tương lai: "Tôi yêu cách cư xử đầy tôn trọng của Da In với người lớn". Khi được hỏi về biểu hiện của Lee Da In khi làm con dâu, mẹ của Lee Seung Gi trả lời: "Thật tốt khi Da In luôn gần gũi tôi một cách ấm áp và đáng yêu. Tôi thực sự xúc động trước cách con bé luôn tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ Seung Gi. Tôi đã có được cô con dâu tuyệt vời nhất".

Cùng ngày, Osen đưa tin Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ tổ chức đám cưới tại Grand InterContinental Seoul Parnas vào ngày 7.4. Được biết, đây là một khách sạn 5 sao sang trọng ở quận Gangnam (Seoul) đắt đỏ. Khách sạn thường được những người nổi tiếng và các cặp đôi giàu có chọn làm nơi tổ chức đám cưới. Grand Intercontinental Seoul Parnas gần đây được tân trang lại toàn bộ, có nội thất cao cấp, sảnh rộng rãi và tầm nhìn đẹp. Theo truyền thông Hàn, khách sạn này có mức giá dịch vụ cao, dự đoán chi phí cho đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ ở mức tối thiểu 100 triệu won (hơn 1,8 tỉ đồng).