Vì sao Lee Seung Gi bị phản đối khi kết hôn Lee Da In?

Ngày 7.2, ngôi sao châu Á Lee Seung Gi thông báo kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In sau nhiều năm hẹn hò. Cả hai dự định tổ chức đám cưới vào ngày 7.4. Trên Instagram của mình, nam chính Bạn gái tôi là hồ ly bày tỏ: "Tôi đã quyết định chuyển từ mối quan hệ yêu đương thành vợ chồng với người phụ nữ tôi yêu - Lee Da In. Cô ấy có một trái tim nhân hậu và tràn đầy yêu thương, là người mà tôi muốn ở bên cạnh mãi mãi".

Lee Seung Gi kết hôn cùng Lee Da In sau nhiều năm hẹn hò CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Tin tức này nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, nhờ vào danh tiếng của hai diễn viên. Tuy nhiên, trái với phản hồi về những cuộc hôn nhân gần đây của sao Hàn, Lee Seung Gi và Lee Da In nhận không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới của showbiz, nhiều người tỏ ra không hài lòng trước đám cưới này.

Bởi lẽ, bên cạnh nhan sắc ngọt ngào cùng tài năng diễn xuất, Lee Da In còn được biết đến với gia thế "khủng" nhưng không kém thị phi. Cô là con gái của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri, bố là nam diễn viên Im Young Gyu. Đặc biệt, mẹ của Da In được xem như một nhân vật quyền lực của giới giải trí Hàn Quốc khi nắm trong tay số cổ phiếu có giá trị lên đến hàng tỉ won. Bà từng tham gia gần cả trăm dự án phim ảnh lớn nhỏ như Cô dâu vàng, Lee San - Triều đại Chosun, Truyền thuyết Jumong, Hoàng tử gác mái…

Trong đó, ấn tượng nhất chính là vai diễn "Mama Chuê" đầy tham vọng trong tác phẩm đình đám Nàng Dae Jang Geum. Không chỉ vậy, mẹ của Da In còn là thành viên gia tộc Hwanggan Kyeon - hậu duệ của Kyeon Hwon, vị vua đầu tiên của vương quốc Hubaekje trong thời Tam Quốc Triều Tiên. Vì Lee Da In lấy họ của cha dượng nên không có tên trong gia tộc. Ngoài cha mẹ nổi tiếng, Lee Da In còn có một chị gái ruột được nhiều người biết đến - diễn viên Lee Yoo Bi.

Mẹ vợ Lee Seung Gi là "Mama Chuê" Kyeon Mi Ri nổi tiếng trong Nàng Dae Jang Geum

IMBC

Tưởng chừng xuất thân vững chắc sẽ là bệ phóng của Lee Da In trên con đường nghệ thuật nhưng trái lại, chính vì là con gái của Kyeon Mi Ri, cô thường xuyên bị chỉ trích. Trong quá khứ, Kyeon Mi Ri từng vướng scandal thao túng cổ phiếu nghiêm trọng và bị cơ quan chức năng điều tra vào năm 2009. Theo truyền thông Hàn, minh tinh kỳ cựu đã mua 55.000 cổ phiếu, trị giá 900 triệu won (gần 19 tỉ đồng) và thu về số tiền lên tới 4,59 tỉ won (gần 86 tỉ đồng). Nhờ vậy, Kyeon Mi Ri trở thành người nắm giữ cổ phiếu lớn thứ tư trong số những người nổi tiếng của làng giải trí lúc bấy giờ. Sau khi bị cáo buộc lừa đảo, ngôi sao Cô dâu vàng phủ nhận nghi vấn làm ăn gian dối, khẳng định bản thân chỉ là một nhà đầu tư kiếm lời. Thế nhưng bà vẫn đánh mất lòng tin của công chúng và bị chỉ trích nặng nề.

Chưa dừng lại ở đó, cha dượng của Lee Da In - Lee Hong Heon, người đã kết hôn với Kyeon Mi Ri vào năm 1998, cũng bị buộc tội thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián trong hai lần khác nhau. Trong cả năm 2009 và 2018, Lee Hong Heon bị bắt vì thao túng giá cổ phiếu của KOSDAQ. Có thông tin cho rằng ông đã sử dụng tên và địa vị của vợ là Kyeon Mi Ri để thu hút tiền của các nhà đầu tư vào công ty. Sau đó, ông thực hiện hành vi thao túng bằng cách thổi phồng giá cổ phiếu của công ty, điều này mang đến lợi nhuận khổng lồ cho Lee Hong Heon và các nhà đầu tư. Sau khi kiếm lời, họ tiếp tục bán cổ phần của công ty để lấy tiền, điều này dẫn đến tình trạng hỗn loạn cho các cổ đông còn lại. Theo báo cáo của Yonhap News, Lee Hong Heon được cho là đã kiếm được 2,3 tỉ won (khoảng 43 tỉ đồng) lợi nhuận từ kế hoạch thao túng cổ phiếu của mình.

Lee Da In (trái) bên mẹ và chị gái Lee Yoo Bi (phải) INSTAGRAM NV

Ngoài ra, một người ẩn danh cáo buộc hành vi thao túng cổ phiếu của Lee Hong Heon đã trực tiếp khiến gia đình người này suy sụp. Theo những tuyên bố được đưa ra trong một bài đăng trực tuyến, người thân của tài khoản này cũng như hàng nghìn người khác đã thua lỗ một khoản tiền lớn do thao túng cổ phiếu và dẫn đến phá sản. Họ cũng khẳng định cả Lee Hong Heon và Kyeon Mi Ri đều không xin lỗi những nạn nhân gặp khủng hoảng do hành vi của mình. Thay vào đó, người này tiết lộ chính cha mẹ của Lee Da In đã tự biến mình thành nạn nhân và tiếp tục đệ đơn kiện nạn nhân thực sự. Hơn nữa, công chúng còn bức xúc trước lối sống xa hoa của gia đình này bất chấp scandal.

Với nhiều thông tin về lịch sử phạm tội của gia đình hôn thê bị khơi lại, một số người Hàn Quốc đang bày tỏ sự thất vọng không chỉ với diễn viên Lee Da In mà còn cả Lee Seung Gi. Họ cảm thấy tiếc nuối cho nam chính Mouse: Kẻ săn người vì anh vốn là nghệ sĩ có hình ảnh trong sạch, tích cực và luôn được công chúng yêu mến. Không chỉ vậy, Lee Seung Gi còn nổi tiếng là một người có tấm lòng nhân hậu, thường xuyên quyên góp những khoản tiền lớn ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn.



Cuối năm 2022, Lee Seung Gi quyên góp 2 tỉ won cho bệnh viện nhi. Anh tiếp tục trao cho Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc 550 triệu won vào tháng 1.2023. Một tháng sau, anh quyên góp 300 triệu won cho Viện Khoa học & Công nghệ. Nam nghệ sĩ cũng tuyên bố sẽ làm từ thiện với số tiền được hoàn lại sau vụ kiện với công ty cũ HOOK ENTERTAINMENT

Trước đây, khi bị khán giả phản đối vì hẹn hò với Lee Da In, bản thân Lee Seung Gi cũng đưa ra một tuyên bố liên quan đến mối quan hệ của mình, mong người hâm mộ ủng hộ cả hai, đồng thời yêu cầu giới truyền thông kiềm chế các bài báo có nội dung suy đoán chưa được xác thực.

Dân mạng Hàn bày tỏ sự thất vọng đối với hôn nhân của Lee Seung Gi: "Ba mẹ vợ anh ta là những kẻ lừa đảo tài chính khổng lồ", "Kẻ lừa đảo đó đã giết rất nhiều người nhưng con gái của ông ta lại khoe khoang về sự giàu có của họ. Quy mô lừa đảo quá lớn, ai sẽ thông cảm cho bạn trong tương lai?", "Tôi cảm thấy thật đáng tiếc", "Là một người từng rất hâm mộ anh nhưng tôi không thể chúc phúc", "Tạm biệt thần tượng ballad của tôi", "Tôi không ngạc nhiên khi hình ảnh của Lee Seung Gi bị hủy hoại. Xin đừng lên tivi", "Nạn nhân của cuộc lừa đảo khi xem tivi chắc hẳn rất đau đớn"...