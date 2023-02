Song Joong Ki và loạt sao Hàn lấy vợ ngoại quốc

Vượt qua rào cản khoảng cách và ngôn ngữ, nhiều sao nam Hàn Quốc chọn nửa kia của mình là người nước ngoài.

Diễn viên Song Joong Ki

Ngày 30.1, Song Joong Ki thông báo kết hôn với bạn gái hơn tuổi, anh cũng tiết lộ hai vợ chồng đang mong chờ đứa con chung của họ. Vợ của Song Joong Ki là Katie Louise Saunders, nữ diễn viên người Anh sinh năm 1984, ra mắt thông qua bộ phim Journey of Love (2002). Sau đó, Katy Louise Saunders tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm khác như The Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018)...

Song Joong Ki cùng lúc thông báo kết hôn và có con với vợ ngoại quốc INSTAGRAM/CHỤP MÀN HÌNH

Nói về vợ, Song Joong Ki cho biết cô có trái tim nhân hậu và luôn sống hết mình. Anh bộc bạch: “Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành một người tốt hơn. Cả hai chúng tôi đều muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc".

Trước đó, sau khi chuyện hẹn hò của cả hai được công bố vào tháng 12.2022, nhiều tin đồn nổ ra cho rằng bạn gái Song Joong Ki đã mang thai. Một tháng sau, anh chính thức lên tiếng khẳng định việc này. Theo Chosun, sau hôn lễ, Song Joong Ki và vợ người Anh sẽ không đi hưởng tuần trăng mật mà tập trung cho công việc. Sắp tới, anh có ba tác phẩm ra mắt khán giả là Bogota, Hwaran, Ro Kiwan. Được biết, Bogota và Hwaran đã hoàn thành việc quay phim vào năm ngoái, trong khi đó Ro Kiwan dự kiến sẽ bấm máy vào đầu năm nay.

Nam diễn viên Ryu Seung Bum

Ryu Seung Bum từng có mối tình kéo dài 10 năm với nữ diễn viên nổi tiếng Gong Hyo Jin và chia tay vào năm 2012. Đến năm 2020, anh bất ngờ tuyên bố kết hôn và có con khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.



Ryu Seung Bum từng hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng Gong Hyo Jin IMDb

Vợ của Ryu Seung Bum kém anh 10 tuổi, đến từ Slovakia và là một họa sĩ hoạt động ở Pháp. Họ trở thành một đôi đồng điệu về tâm hồn nghệ sĩ, truyền cảm hứng cho nhau. Ryu Seung Bum đón con gái chào đời sau 10 ngày tuyên bố kết hôn. Sau đó, anh ở lại Slovakia, chuyên tâm nuôi dạy con cái. Anh vừa trở về Hàn Quốc cùng gia đình vào năm ngoái.

Ảnh hiếm hoi của vợ chồng Ryu Seung Bum do Dispatch chụp được

DISPATCH

Là diễn viên giàu thực lực của Hàn Quốc, Ryu Seung Bum ra mắt khán giả vào năm 2000 với bộ phim Die Bad. Anh nhanh chóng chứng minh tài năng diễn xuất qua nhiều dự án lớn nhỏ. Năm 2007, anh đạt danh hiệu Ảnh đế tại Lễ trao giải Baeksang với Bloody Tie. Sau khi tham gia bộ phim Intimate Enemies vào năm 2015, anh chủ yếu sống tại châu Âu. Bốn năm sau, vào năm 2019, anh trở lại màn ảnh rộng với Tazza: One Eyed Jack và thu hút nhiều sự chú ý.

Ca sĩ Koo Jun Yeop (DJ Koo)

Thời gian qua, chuyện tình lãng mạn như phim ngôn tình của DJ Koo và Từ Hy Viên khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Cặp đôi Hàn Quốc - Đài Loan tuyên bố kết hôn vào tháng 3.2022. Koo Jun Yeop bày tỏ: "Tôi đang cố gắng viết tiếp chuyện tình với người phụ nữ tôi yêu 20 năm trước".

Mối nhân duyên của DJ Koo và Từ Hy Viên bắt đầu vào khoảng 20 năm trước. Khi đó, DJ Koo được một ca sĩ Đài Loan mời lên sân khấu còn nữ chính Vườn sao băng là khán giả bên dưới khán đài, cô có cảm tình với anh ngay lần gặp đầu tiên. Cả hai vô tình gặp lại và yêu nhau, nhưng lại chia tay sau 2 năm gắn bó vì lịch trình bận rộn và người hâm mộ không thích thần tượng hẹn hò.

Chuyện tình của DJ Koo và Từ Hy Viên gây sốc khán giả Hàn Quốc - Đài Loan VOGUE

Tin tức "nối lại tình xưa" sau 20 năm của cặp đôi ngay lập tức làm rúng động làng giải trí Đài Loan. Bởi lẽ Từ Hy Viên là một diễn viên hàng đầu, được yêu mến thông qua loạt phim thần tượng đình đám như Vườn sao băng, Chiến thần - Anh hùng xa lộ, Bong bóng mùa hè... Cô cũng vừa kết thúc cuộc hôn nhân tốn nhiều "giấy mực" của báo chí với Uông Tiểu Phi vào năm 2021. Sau khi công khai mối quan hệ, DJ Koo và Đại S liên tục vướng vào tin đồn mang thai, ly hôn... nhưng họ vẫn sát cánh bên nhau. Anh cũng đã chuyển đến Đài Loan sống cùng vợ.

Ca sĩ kiêm diễn viên Lee Ji Hoon

Nam diễn viên Lee Ji Hoon vượt qua khoảng cách 14 tuổi và nên duyên với người vợ Nhật Bản - Miura Ayane. Năm 2021, họ thông báo kết hôn thông qua một bức thư viết tay trên Instagram.

Chuyện tình của cả hai cũng rất đặc biệt, mẹ vợ của Lee Ji Hoon vốn rất yêu thích phim Hàn Quốc. Nhờ xem phim cùng mẹ, Miura Ayane trở thành người hâm mộ của chồng mình. Sau này, cô đến Hàn Quốc làm việc. Cả hai gặp nhau tại một bữa tiệc sau buổi biểu diễn của Lee Ji Hoon và trao đổi thông tin liên lạc. Sau nhiều lần công khai "cưa cẩm" thần tượng, Miura cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Ji Hoon, họ chính thức hẹn hò rồi kết hôn. Cuộc sống hằng ngày của cặp vợ chồng cũng được tiết lộ thông qua chương trình tạp kỹ Same Bed, Other Dreams 2 - You Are My Destiny (SBS).

Lee Ji Hoon kết hôn cùng fan nữ kém 14 tuổi INSTAGRAM NV

Lee Ji Hoon sinh năm 1979, ra mắt với vai trò ca sĩ. Anh từng cùng Kangta (nhóm HOT) và Shin Hye Sung (Shinhwa) thành lập nhóm nhạc S, khuynh đảo Kpop với loạt hit đình đám Just One Moment, I swear, Without You, One Last Memory, Wisdom Tooth... Bên cạnh âm nhạc, anh còn được biết đến là ngôi sao nhạc kịch và diễn viên có tiếng tại Hàn. Trong khi đó, vợ Lee Ji Hoon sinh năm 1993 và hiện là phiên dịch viên tại Hàn Quốc.

Rapper Beenzino

Tháng 8.2022, rapper Beenzino và người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia người Đức Stephanie Michobada chính thức về chung một nhà. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2015 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Trong suốt 2 năm Beenzino nhập ngũ, Stephanie vẫn luôn chờ đợi và thường xuyên đến thăm bạn trai.

Vợ người Đức của Beenzino rất được lòng công chúng Hàn NEWS1

Beenzino (1987) tên thật là Lim Sung Bin, từng có thời gian dài sống ở New Zealand trước khi về nước theo học Đại học Seoul. Bà xã Stefanie Michova kém Beenzino 4 tuổi, từng qua một lần đò. Cô từng xuất hiện trong MV Good Boy của G-Dragon và Taeyang (Big Bang). Đầu năm 2021, Beenzino thu hút nhiều sự chú ý khi "chơi lớn" cầu hôn vợ bằng chiếc nhẫn kim cương Tiffany & Co. nặng 2 carat có giá 70 triệu won (hơn 1,3 tỉ đồng).