Hé lộ cơ ngơi gần 300 tỉ của Song Joong Ki và vợ tây

Vừa qua, tài tử đình đám xứ Hàn Song Joong Ki thông báo đã đăng ký kết hôn cùng Katy Louise Saunders sau một thời gian hẹn hò. Đồng thời, ngôi sao Hậu duệ mặt trời tiết lộ vợ anh đang mang thai con đầu lòng của hai người. Tin tức này nhanh chóng tạo thành "cơn sốt" đối với người hâm mộ châu Á.

Dư luận bàn tán xôn xao về cơ ngơi mới của Song Joong Ki và vợ ngoại quốc INSTAGRAM/GETTY IMAGES/CHỤP MÀN HÌNH

Khi câu chuyện Song Joong Ki tái hôn, có con còn chưa "hạ nhiệt", dư luận tiếp tục bàn tán xôn xao về cơ ngơi mới của nam diễn viên cùng vợ tây. Trên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, cư dân mạng thảo luận sôi nổi về ngôi nhà mới của Song Joong Ki và Katy Louise Saunders. Theo tiết lộ, đây là căn hộ thuộc khu bất động sản đắt đỏ nhất nhì Hàn Quốc - Eterno Cheongdam (Gangnam, Seoul) được nam diễn viên mua với giá 15 tỉ won (gần 300 tỉ đồng). Ngày chuyển đến được ấn định vào tháng 12.2023.

Hiện tại, cặp đôi vẫn sống trong một dinh thự riêng trị giá 20 tỉ won (gần 400 tỉ đồng) ở Itaewon (Yongsan, Seoul), cũng là nơi sinh sống của cha mẹ Katy Louise Saunders. Trên diễn đàn, cư dân mạng cho biết thêm rằng Song Joong Ki luôn nhận được mức cát sê khủng với hơn 300 triệu won (gần 6 tỉ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình và khoảng 1 tỉ won (hơn 19 tỉ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo.

Thiết kế cơ bản của các ngôi nhà thuộc Eterno Cheongdam, nơi Song Joong Ki sẽ sống cùng vợ con CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh Song Joong Ki, khu phức hợp Eterno Cheongdam còn là nơi được nhiều người nổi tiếng yêu thích. Năm 2021, nữ ca sĩ đình đám IU đã mua một căn hộ sang trọng nằm trong khu này, ngôi nhà của ca sĩ Blueming được cho là có giá 13 tỉ won (gần 250 tỉ đồng). Hiện tại, khu vực này vẫn đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12.2023.

Phần lớn dư luận cho rằng diễn viên người Anh Katy Louise Saunders thật may mắn khi lấy được người thành đạt như Song Joong Ki làm chồng. Đồng thời, họ cũng mong muốn ngôi sao châu Á sẽ tham gia The Return of Superman (chương trình dành cho bố nghệ sĩ và con nhỏ) tại ngôi nhà của mình. Dân mạng bình luận: "Đó không phải là nhà của đại gia Joo Dan Tae trong phim Penthouse sao?", "Một ngôi sao hàng đầu thực sự kiếm được rất nhiều tiền", "Tôi nghe nói họ cũng có phiên dịch viên riêng"...

Mặt khác, theo Chosun, sau hôn lễ, Song Joong Ki và vợ người Anh sẽ không đi hưởng tuần trăng mật mà tập trung cho công việc. Sắp tới, anh có ba tác phẩm chuẩn bị ra mắt khán giả là Bogota, Hwaran, Ro Kiwan. Được biết, Bogota và Hwaran đã hoàn thành việc quay phim vào năm ngoái, trong khi đó Ro Kiwan dự kiến sẽ bấm máy vào đầu năm nay.

Sau thành công của Cậu út nhà tài phiệt, Song Joong Ki tất bật với nhiều dự án mới VOGUE

Trong Bogota, Song Joong Ki đảm nhận vai Guk Hee, người di cư đến Bogota (Colombia) năm 19 tuổi và sống một cuộc đời đầy sóng gió. Từ khốn khó, anh dần vươn lên để trở thành người nắm quyền kiểm soát khu thương mại Bogota. Đồng hành cùng Song Joong Ki trong bộ phim này là Lee Hee Joon, Kwon Hae Hyo và các diễn viên khác.

Tiếp đó, thông qua tác phẩm Hwaran, Song Joong Ki lần đầu tiên thử sức với thể loại noir (phim hình sự, tâm lý tội phạm). Anh đóng vai Chi Gun, một người sếp của tổ chức. Đây là nhân vật lạnh lùng, có phần khó đoán và đôi khi ấm áp bất ngờ. Vai diễn này của ngôi sao sinh năm 1985 được kỳ vọng cao vì đây là thể loại nhân vật anh chưa từng thể hiện kể từ khi ra mắt đến nay.

Đối với Ro Kiwan, vì bối cảnh phim hoàn toàn ở Hungary nên Song Joong Ki buộc phải xa vợ mình một thời gian. Lần này, anh hóa thân thành một thanh niên đào tẩu đến từ tỉnh Bắc Hamgyong (Triều Tiên), nhập cảnh bất hợp pháp vào Bỉ. Được biết, Song Joong Ki sẽ khởi hành đến Hungary quay phim mới trong 4 tháng, bắt đầu vào tháng 2.