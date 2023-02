'Chàng rể quốc dân' Lee Seung Gi kết hôn với Lee Da In

Ngày 7.2, Lee Seung Gi viết lá thư tay gửi đến người hâm mộ thông báo sẽ kết hôn với Lee Da In sau 3 năm bên nhau. "Đây là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi", nam diễn viên viết, đồng thời hy vọng người hâm mộ ủng hộ cho chặng đường mới của cặp đôi.

Trong bức thư, ngôi sao Mouse: Kẻ săn người bày tỏ: "Xin chào, đây là Lee Seung Gi. Có vẻ như năm nay có nhiều lý do để tôi viết những lá thư dài. Hôm nay, tôi xin thông báo với các bạn về một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã quyết định chuyển từ mối quan hệ yêu đương thành vợ chồng với người phụ nữ tôi yêu - Lee Da In".

Lee Seung Gi kết hôn cùng nữ diễn viên Lee Da In sau thời gian dài hẹn hò CHỤP MÀN HÌNH/INSTAGRAM NV

"Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Chúng tôi cũng nhận được lời chúc phúc từ mọi người và sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 7.4. Tôi đã có một người cạnh bên, cùng chịu trách nhiệm cho suốt phần đời còn lại của nhau, vì vậy tôi muốn trực tiếp thông báo tin này đến các bạn với niềm hân hoan", Lee Seung Gi nói thêm.

Theo nam chính Vagabond, Lee Da In là một cô gái có trái tim nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương. Cô là người mà Lee Seung Gi muốn ở bên mãi mãi, cùng nhau san sẻ niềm vui cũng như vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. "Tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những gì mình có và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cảm ơn", "hoàng tử ballad" nói.

Được mệnh danh là "chàng rể quốc dân" của Hàn Quốc, Lee Seung Gi là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng khắp châu Á. Anh từng khẳng định tên tuổi cũng như thực lực bản thân qua loạt ca khúc hit cùng các tác phẩm phim ảnh nổi tiếng như Người thừa kế sáng giá, Những nàng công chúa nổi tiếng, Bạn gái tôi là hồ ly, Hoa du ký, Vagabond, Mouse: Kẻ săn người…

Ảnh hẹn hò của cặp đôi, khi đến thăm bà của Lee Seung Gi vào cuối mùa thu năm 2020 DISPATCH

Được biết, Lee Da In sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri, bố là nam diễn viên Im Young Gyu. Đặc biệt, mẹ của Da In được xem như một nhân vật quyền lực của giới giải trí Hàn Quốc khi nắm trong tay số cổ phiếu có giá trị lên đến hàng tỉ won. Bà từng tham gia gần cả trăm dự án phim ảnh lớn nhỏ như Cô dâu vàng, Lee San - Triều đại Chosun, Truyền thuyết Jumong, Hoàng tử gác mái… Trong đó, ấn tượng nhất chính là vai diễn "Mama Chuê" đầy tham vọng trong tác phẩm đình đám Nàng Dae Jang Geum. Không chỉ vậy, mẹ của Da In còn là thành viên gia tộc Hwanggan Kyeon - hậu duệ của Kyeon Hwon, vị vua đầu tiên của vương quốc Hubaekje trong thời Tam Quốc Triều Tiên.

Ngoài cha mẹ nổi tiếng, Lee Da In còn có một chị gái ruột được nhiều người biết đến - diễn viên Lee Yoo Bi. Nối tiếp truyền thống gia đình, Lee Da In từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm như Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner…

Trước đó, khi công khai hẹn hò vào năm 2021, chuyện tình của Lee Seung Gi và Lee Da In gặp nhiều phản đối vì gia đình nữ diễn viên này từng vướng lùm xùm thao túng cổ phiếu, bị chỉ trích dữ dội.