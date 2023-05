Ác nữ 'Penthouse' bắt tay 'thần chết' Lee Dong Wook, đối đầu nam thần Sehun (EXO)

Tháng 5 trở thành thời điểm đầy hứa hẹn với các "mọt" phim Hàn khi loạt tác phẩm truyền hình có sự tham gia của dàn nghệ sĩ đình đám như Lee Dong Wook, Kim So Yeon, Sehun, Kim Woo Bin... được phát sóng.

My Perfect Stranger

My Perfect Stranger là bộ phim giả tưởng, kể về một phát thanh viên tên Yoon Hae Joon (Kim Dong Wook), có xuất phát điểm là phóng viên địa phương. Những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra khi anh gặp Baek Yoon Young (Jin Ki Joo) - người phụ nữ mơ ước trở thành nhà văn, làm việc tại một công ty xuất bản. Sau khi du hành thời gian về quá khứ và bị mắc kẹt vào năm 1987, họ bắt đầu thực hiện những mục tiêu còn dang dở. Trong khi Hae Joon quyết tâm khám phá vụ án giết người hàng loạt, thì Yoon Young cố gắng ngăn cản cuộc hôn nhân của cha mẹ cô. Từ đó, cả hai dần nhận ra rằng các mục tiêu của họ có liên quan đến nhau. Phim lên sóng từ ngày 1.5 trên KBS2.

Kim Dong Wook có màn hợp tác cùng Jin Ki Joo trong bộ phim My Perfect Stranger KBS

All That We Loved

Bộ phim truyền hình sắp tới của Tving xoay quanh Go Yoo (Sehun - EXO), một nam sinh trung học 18 tuổi dũng cảm, có tài chơi bóng rổ vượt trội. Go Yoo là bạn thân của Go Joon Hee (Jo Joon Young) - một sinh viên yếu ớt mắc hội chứng về trí nhớ sau khi được Yoo hiến thận. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cả hai dần nảy sinh tình cảm với cô bạn học sinh chuyển trường Han So Yeon (Jang Yeo Bin). Đáng nói, đằng sau nhan sắc xinh đẹp, có phần lạnh lùng và xa cách của mình, So Yeon đang nắm giữ một bí mật lớn. All That We Loved sẽ phát hành vào ngày 5.5.

Sự xuất hiện của nam thần tượng Oh Sehun (EXO) giúp All That We Loved nhận được nhiều sự quan tâm TVING

Tale of the Nine-Tailed 1938 (Bạn trai tôi là hồ ly 2)

Với tập đầu tiên lên sóng vào ngày 6.5, Tale of the Nine-Tailed 1938 là phần hai của bộ phim Bạn trai tôi là hồ ly, tiếp tục kể về hồ ly Lee Yeon (Lee Dong Wook) khi anh bất ngờ bị dịch chuyển ngược thời gian về năm 1938. Ở đó, anh gặp lại Ryu Hong Joo (Kim So Yeon), một cựu thần hộ mệnh mà anh từng quen biết. Lúc bấy giờ Hong Joo đang là chủ một nhà hàng cao cấp, cuộc hội ngộ với Lee Yeon khiến cô không khỏi hào hứng. Trong khi đó, Cheon Mu Young (Ryu Kyung Soo) - bạn cũ của hai người bắt đầu có thái độ thù địch với Lee Yeon sau một vụ án. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Kim Bum, Hwang Hee, Kim Yong Ji, Nahyun, Kim Joo Young...

"Ác nữ" Kim So Yeon tham gia Bạn trai tôi là hồ ly 2 cùng Lee Dong Wook khiến nhiều người bất ngờ TVN

Race

Là một trong số ít phim Hàn sắp phát sóng trên Disney+, tập đầu tiên của Race sẽ ra mắt vào ngày 10.5. Trong phim, Lee Yeon Hee hóa thân vào nhân vật Park Yoon Jo - một người phụ nữ độc thân bình thường, không có nhiều bằng cấp hay mối quan hệ nhưng được tuyển dụng vì niềm đam mê của mình. Cô bắt đầu làm việc trong bộ phận PR (quan hệ công chúng) của một công ty lớn cùng với người bạn Ryu Jae Min (Hong Jong Hyun). Tại đây, cô trở thành đồng nghiệp với Ku Yi Jung (Moon So Ri), một chuyên gia trong lĩnh vực PR, có sự nghiệp và cuộc sống mà bao người mong ước. Trong khi đó, Yunho (TVXQ) đảm nhận vai Seo Dong Hoon, là giám đốc điều hành của công ty, luôn coi trọng sự tự do sáng tạo, tư duy linh hoạt trong công việc. Biến cố ập đến khi Park Yoon Jo bất ngờ vướng vào một vụ bê bối tuyển dụng và phải chiến đấu để tồn tại và giữ vị trí của mình.

Race khai thác về những rắc rối tại chốn công sở, với sự tham gia của mỹ nhân Phía đông vườn địa đàng - Lee Yeon Hee DISNEY+

Black Knight

Black Knight là bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới nhất được phát hành trên Netflix vào ngày 12.5. Tác phẩm được khai thác dựa trên một bộ truyện tranh mạng, lấy bối cảnh vào năm 2071 sau khi thế giới bị hủy diệt bởi sự ô nhiễm không khí độc hại. Lúc bấy giờ, chỉ 1% dân số còn sống sót, mọi người phải đeo mặt nạ phòng độc để tồn tại ở bên ngoài.

Kim Woo Bin tái xuất màn ảnh với hình tượng hiệp sĩ áo đen dũng cảm NETFLIX

Trong xã hội này, công dân phụ thuộc rất nhiều vào những người giao hàng, được gọi là hiệp sĩ. Họ chính là niềm hy vọng duy nhất của những người tị nạn. Đảm nhận vị trí nam chính, Kim Woo Bin hóa thân thành người giao hàng huyền thoại, được gọi là Hiệp sĩ 5-8 (Kim Woo Bin). Trong khi đó, nữ diễn viên Esom đóng vai sĩ quan trong Bộ tư lệnh Tình báo Quốc phòng. Chính cô đã cứu mạng và hết lòng chăm sóc người tị nạn Sa Wol (Kang You Seok). Khi biết được ước mơ trở thành một hiệp sĩ tài ba của Sa Wol, Hiệp sĩ 5-8 đã giúp đỡ anh. Từ đó, họ cùng nhau đấu tranh chống lại tập đoàn Cheonmyeong - một tổ chức mong muốn thống trị thế giới bằng sự tàn ác, xấu xa của mình.