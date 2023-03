‘Bạn trai tôi là hồ ly 2’ có Lee Dong Wook mới tung poster đã gây sốt

Lee Dong Wook trên poster phim Tale of the Nine-Tailed 1938 mới công bố POSTER PHIM

Tale of the Nine-Tailed 1938 (Bạn trai tôi là hồ ly 2) là một trong những dự án truyền hình Hàn Quốc được kỳ vọng nhất nửa đầu năm nay. Hơn 1 tháng trước thềm ra mắt, bộ phim "khuấy động" sự mong chờ của khán giả bằng poster mới đầy bí ẩn. Trong ảnh, nam chính bộ phim là chàng hồ ly Lee Yeon (Lee Dong Wook) đứng giữa con phố xa lạ bị bóng tối bao trùm.

Ngoài ra, những biển hiệu xung quanh Lee Yeon gợi ý bối cảnh tác phẩm là ở Gyeong Seong vào năm 1938. Đồng thời, dòng chữ trên poster "Tôi và thế giới mà tôi thuộc về đều đang trở nên biến dạng" càng hé lộ thêm hướng đi của mạch phim cũng như tình trạng hỗn loạn mà Lee Yeon phải đối mặt trong Tale of the Nine-Tailed 1938.

Khán giả mong chờ Lee Dong Wook (phải) và Kim So Yeon xuất hiện chung khung hình trên màn ảnh nhỏ INSTAGRAM NV

Ngay khi poster được công khai, cộng đồng mạng không ngừng bàn luận về Tale of the Nine-Tailed 1938. Nhiều bình luận bày tỏ sự mong chờ tác phẩm: "Ngóng phim và trông chờ Lee Dong Wook tái xuất", "Không thể đợi nổi, mùa 2 cuối cùng cũng sắp chiếu rồi", "Quá háo hức với bộ phim này", "Tôi nóng lòng được gặp dàn diễn viên trong phim"……

Đặc biệt, không ít fan kỳ vọng vào màn kết hợp giữa Lee Dong Wook và Kim So Yeon. Tale of the Nine-Tailed 1938 là dự án đánh dấu màn trở lại của mỹ nhân 8X sau sêri Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu đình đám. Ngoài ra, tạo hình của Lee Yeon trên poster cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Trang phục của nhân vật này dấy lên nhiều phỏng đoán về việc anh làm cách nào từ thời hiện đại xuyên không quay về quá khứ năm 1938.

Lee Dong Wook đảm nhận vai chính trong cả 2 mùa Bạn trai tôi là hồ ly POSTER PHIM

Kim Bum cũng sẽ quay lại trong mùa 2 của sêri phim POSTER PHIM

Ở mùa 1 Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the Nine Tailed), Lee Yeon và Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) đã có kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên, đến mùa 2, Lee Yeon lại bị cuốn vào một sự cố bất ngờ và quay trở về năm 1938. Tale of the Nine-Tailed 1938 khắc họa cuộc đấu tranh tuyệt vọng của Lee Yeon để trở về với thế giới cũ, nơi có những người quý giá đối với anh.

Tale of the Nine-Tailed 1938 là một bộ phim hành động giả tưởng Hàn Quốc hứa hẹn có nhiều yếu tố huyền bí với những vị thần, quái vật cùng các câu chuyện xa xưa đầy màu sắc. Mùa 2 vẫn do bộ đôi đạo diễn Kang Shin Hyo - biên kịch Han Woo Ri phụ trách. Phim quy tụ dàn sao Hàn gồm Lee Dong Wook, Kim Bum, Kim So Yeon, Ryu Kyung Soo… Tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 6.5 trên kênh cáp tvN.