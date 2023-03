Sao ‘Penthouse’ Lee Ji Ah diễn xuất gây thất vọng trong phim mới

Lee Ji Ah bị chê diễn xuất gượng gạo trong Pandora: Phía dưới thiên đường POSTER PHIM

Tiếp sóng Khóa học yêu cấp tốc khung giờ tối thứ 7 - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN, Pandora: Phía dưới thiên đường (tựa gốc: Pandora: Beneath The Paradise) nhanh chóng gây chú ý.

Đặc biệt, Pandora: Phía dưới thiên đường còn đánh dấu màn tái xuất làng phim ảnh của Lee Ji Ah sau gần 2 năm kể từ sêri Penthouse (Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu). Do đó, nhiều khán giả kỳ vọng vào sự trở lại lần này của cô. Đặc biệt, nữ diễn viên còn cho biết bản thân dành nhiều tâm huyết cho vai diễn, từ chuyện giảm cân đến tập thể dục liên tục và tự thực hiện những pha hành động trong phim.

Nữ diễn viên có nhiều cảnh diễn vô cảm trong hai tập đầu phim POSTER PHIM

Đáng tiếc, diễn xuất của Lee Ji Ah khi hóa thân thành nữ chính Hong Tae Ra lại gây thất vọng lớn. Nhiều người xem nhận định mỹ nhân 8X gần như đem toàn bộ lối thể hiện của mình trong sêri Penthouse sang Pandora: Phía dưới thiên đường.

Trang Ten Asia miêu tả "Lee Ji Ah khiến tâm trạng người xem tụt dốc bằng lối diễn xuất vụng về và biểu cảm gương mặt không hề thay đổi trong Pandora: Phía dưới thiên đường". Thậm chí, ngay cả tình huống cần phải bùng nổ cảm xúc ở những cảnh Hong Tae Ra nhận ra bản thân mất trí nhớ và phát hiện ra danh tính thật sự của mình sau 15 năm, nét mặt của Lee Ji Ah vẫn vô cảm.

Số phận nhân vật Hong Tae Ra cũng được xây dựng có nét tương đồng với Shim Su Ryun của Penthouse POSTER PHIM

Ten Asia cho rằng không ai có thể hiểu được cảm nhận của nhân vật Hong Tae Ra qua diễn xuất của người đẹp 45 tuổi trong hai tập phim đầu tiên. Trên các diễn đàn phim ảnh, diễn xuất của Lee Ji Ah trong tác phẩm cũng nhận không ít phản hồi tiêu cực.

Bên cạnh đó, hai tập đầu tiên của Pandora: Phía dưới thiên đường cũng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu là chê bai phim "ôm đồm" quá nhiều tình tiết. Phim mở màn bằng sự "pha trộn" loạt yếu tố ngoại tình, chính trị, giết người, cạnh tranh công nghệ và hành động.

Pandora: Phía dưới thiên đường bị chê kém hấp dẫn POSTER PHIM

Phim do Choi Yeong Hoon làm đạo diễn, Hyun Ji Min viết kịch bản POSTER PHIM

Dù vậy, hai tập đầu tiên của tác phẩm đạt mức rating lần lượt là 4,9% và 5,7%, con số được xem là khá khả quan. Khán giả hy vọng bộ phim sẽ có cải thiện hơn ở những tập sau để duy trì mức tỷ suất người xem ổn định. Còn nếu cứ giữ mạch phim như hai tập đầu tiên, Pandora: Phía dưới thiên đường sẽ không có bản sắc riêng, mà giống như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc hỗn tạp, đầy tình tiết đen tối, phức tạp nhưng lại rời rạc.

Pandora: Beneath The Paradise là một bộ phim truyền hình xoay quanh hành trình Hong Tea Ra (Lee Ji Ah) tìm lại quá khứ bi thương của mình và trả thù những thế lực từng thao túng số phận của cô. Đây là bộ phim mới nhất của Kim Sun Ok, biên kịch của sêri Penthouse đình đám. Tuy nhiên, Kim Sun Ok Ok tham gia Pandora: Phía dưới thiên đường với tư cách là người sáng tạo. Đồng thời, dự án còn quy tụ các sao Hàn của phim Penthouse gồm Lee Ji Ah, Bong Tae Gyu.