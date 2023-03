Khán giả thỏa mãn với cái kết của ‘The Glory 2’

Mạch phim The Glory 2 kịch tính với kế hoạch báo thù của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo)

POSTER PHIM

Hôm 10.3, The Glory mùa 2 phát sóng toàn bộ 8 tập trên Netflix. Theo Osen (Hàn Quốc), tác phẩm được khán giả khắp nơi trên thế giới đón nhận nồng nhiệt. Những giờ vừa qua, chủ đề xoay quanh bộ phim thu hút lượt đọc và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.



Osen miêu tả 8 tập The Glory 2 không có tha thứ, chỉ có màn trả thù không thương tiếc. Ở mùa 2, Moon Dong Eun tiếp tục kế hoạch gây chia rẽ nội bộ nhóm của Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), đây cũng là đám thủ phạm bạo lực học đường Moon Dong Eun năm xưa.

Các nhân vật phản diện trong Vinh quang trong thù hận đều nhận cái kết bi thảm POSTER PHIM

Từ hội bạn thân gắn bó, Park Yeon Jin, Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon), Lee Sa Ra (Kim Hi Eo Ra), Choi Hye Jeong (Cha Joo Young), Son Myeong Oh (Kim Gun Woo) không ngừng nghi kị lẫn nhau. Để rồi sau tất cả, chúng đều phải trả giá đắt: kẻ vào tù, người bị sát hại hoặc chịu thương tật vĩnh viễn. Đáng tiếc, cho đến cuối phim, những nhân vật này vẫn không hề hối hận.

Riêng cuộc đời Park Yeon Jin và bà mẹ độc ác Hong Yeong Ae (Yoon Da Kyung) đều chôn vùi ở nhà tù. Park Yeon Jin bị kết án hại chết Son Myeong Oh và cả Yoon So Hee 18 năm trước. Nàng ác nữ này từ một MC dự báo thời tiết nổi tiếng trở thành tội phạm, bị người đời khinh bỉ, ly hôn với Ha Do Young (Jung Sung Il) và không được gặp con gái Ha Ye Sol (Oh Ji Yul)

Ác nữ Park Yeon Jin mất tất cả POSTER PHIM

Cuối cùng, Moon Dong Eun đáng thương đã trả thù thành công, hài lòng chứng kiến những kẻ đã hành hạ mình năm xưa phải đền tội. Đồng thời, cô cũng vượt qua được nỗi ám ảnh và tiếp tục cuộc sống mới bên "đao phủ" Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun). Cả hai quyết tâm trả thù Kang Yeong Cheon (Lee Moo Saeng), tên tù nhân đã sát hại bố Joo Yeo Jung.

Osen nhận định cái kết của The Glory 2 làm khán giả thỏa mãn. Toàn bộ nhân vật phản diện cùng phe phái của chúng đều phải trả giá bằng cả cuộc đời còn lại. Những người tốt nhận được sự hạnh phúc.

Moon Dong Eun chấp nhận tình cảm của Joo Yeo Jung POSTER PHIM

Tuy nhiên, trên thực tế, cái kết của The Glory 2 rất khó xảy ra ngoài đời thực, Osen cho biết. Bởi phần lớn thủ phạm bạo lực học đường gần như không hề bị trừng phạt như trên màn ảnh. Mới đây, một chương trình truyền hình xứ kim chi gây chú ý với câu chuyện về Jeong Da Geum, người được cho là đã chết vì bạo lực học đường 14 năm trước. Hiện, bốn kẻ bị nghi là thủ phạm đã đổi tên, phẫu thuật thẩm mỹ, kết hôn cũng như sống như không hề có chuyện gì xảy ra. Trường hợp này từng khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Đạo diễn sêri The Glory Ahn Gil Ho vướng scandal bạo lực học đường CHỤP MÀN HÌNH NEWSEN

Đạo diễn sêri The Glory Ahn Gil Ho phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường Song song với độ hot của phim, lùm xùm xoay quanh đời tư của đạo diễn Ahn Gil Ho cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mọi chuyện bắt nguồn từ một dân mạng tự nhận từng là bạn học (gọi tắt là A) với nhà làm phim họ Ahn ở Philippines. A tố Ahn Gil Ho cùng bạn học đã đe dọa và hành hung A. A bức xúc: "Tôi phải lên tiếng. Vì tôi cảm thấy thật vô lý và không thể chấp nhận được một kẻ từng bắt nạt bạn học lại đi làm đạo diễn cho một bộ phim nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực học đường - The Glory". Đồng thời, A khẳng định sẽ phanh phui đến cùng vụ việc, bất chấp Ahn Gil Ho phủ nhận hay muốn khởi kiện. Ngay sau đó, Ahn Gil Ho đã phủ nhận các cáo buộc. Nhà làm phim The Glory thừa nhận bản thân từng du học ở Philippines trong một năm, nhưng anh không có ký ức gì về việc đánh đập ai.