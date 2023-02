Song Hye Kyo máu me, ác nữ Lim Ji Yeon tàn nhẫn trong teaser ‘The Glory’ 2

The Glory công bố teaser và poster mới Poster phim

Sáng 9.2, Netflix công bố teaser đầu tiên và loạt poster cho mùa 2 Vinh quang trong thù hận. Riêng video nhá hàng bộ phim khiến khán giả ngộp thở với bầu không khí căng thẳng cùng những câu thoại thách thức, đe dọa cùng các phân đoạn đấu trí gây cấn.

Teaser mùa 2 tác phẩm cho thấy sự thay đổi tình thế bất ngờ giữa dàn nhân vật chính. Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) không còn âm thầm hành động hay dùng lời nói khiêu khích như mùa 1. Thay vào đó, cô chính thức ra tay với quyết tâm hủy hoại hoàn toàn Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và đám bạn trung học từng bạo lực học đường cô năm xưa.

Ánh mắt của Moon Dong Eun đầy sự hận thù và quyết tâm khiến Park Yeon Jin cùng đám bạn phải trả giá Cắt từ clip

Park Yeon Jin cũng không chịu ngồi yên. Ở mùa 2 này, nàng ác nữ từ bỏ gương mặt tươi cười giả vờ thánh thiện, bộc lộ bản chất tàn nhẫn của mình và công khai đối đầu Moon Dong Eun. Cuộc chiến khốc liệt giữa Moon Dong Eun và Park Yeon Jin hứa hẹn sẽ được đẩy lên cao trào trong The Glory 2.

Ngoài ra, đám bạn thân của Park Yeon Jin là Jeon Jae Jun (Park Sung Hoon), Lee Sa Ra (Kim Hieora), Choi Hye Jeong (Cha Joo Young), Son Myeong Oh (Kim Gun Woo) cũng gây tò mò bởi những phản ứng kinh ngạc và sợ hãi trong teaser.

Park Yeon Jin lộ hoàn toàn bản chất xấu xa trong teaser mùa 2 The Glory Cắt từ clip

Park Yeon Jin tự tin đối đầu với kế hoạch trả thù của Moon Dong Eun Cắt từ clip

Đặc biệt, thông qua teaser mùa 2 Vinh quang trong thù hận, tờ Sports Chosun dự đoán tuyến câu chuyện của nam chính Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun) cũng sẽ được đào sâu hơn. Những chi tiết còn bị bỏ ngỏ trong mùa 1 như quá khứ bi thương của Joo Yeo Jeong, mối thù giữa anh và kẻ sát nhân tâm thần Kang Yeong Cheon (Lee Moo Saeng) nhiều khả năng sẽ được giải đáp ở The Glory 2.

Sêri Vinh quang trong thù hận xoay quanh nhân vật Moon Dong Eun với tâm hồn tan nát vì bạo lực học đường thời trung học. Trưởng thành, cô lên kế hoạch trả thù những kẻ đã hiếp đáp mình năm xưa.

Khán giả kỳ vọng Lee Do Hyun có nhiều đất diễn hơn trong The Glory 2 Cắt từ clip

Mùa 2 The Glory dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 10.3 năm nay. Mùa tiếp theo vẫn quy tụ ê kíp đạo diễn Ahn Gil Ho, biên kịch Kim Eun Sook cùng dàn sao Hàn, gồm Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yum Hye Ran, Jung Ji So, Jung Sung Il…