Lee Min Ho và loạt sao Hàn dính nghi án trốn thuế

Lee Byung Hun, Kim Tae Hee và Kwon Sang Woo là một trong những nghệ sĩ hàng đầu có tên trong danh sách 84 người bị thanh tra thuế đột xuất SOOMPI

Mới đây, Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc đã công bố danh sách 84 người bị thanh tra thuế đột xuất. Danh sách này bao gồm các vận động viên, nghệ sĩ, tác giả webtoon, YouTuber và các nhà điều hành các nền tảng trực tuyến. Hầu hết các cuộc thanh tra thuế bất thường được tiến hành khi cơ quan chức năng phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Nate (Hàn Quốc) đưa tin, Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc đã thu hồi 100 triệu won (hơn 1,8 tỉ đồng) tiền thuế từ Lee Min Ho và công ty quản lý của anh là MYM Entertainment. Trước thông tin trên, nam chính Vườn sao băng đã bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề.

Sau đó, công ty quản lý của nam nghệ sĩ lập tức đưa ra thông báo phủ nhận tin đồn và cho rằng việc điều tra liên quan đến số tiền bồi thường trong các vụ kiện hình ảnh: "MYM Entertainment và Lee Min Ho đã nộp thuế một cách trung thực và chưa bao giờ làm điều gì hổ thẹn liên quan đến hành vi gian lận thuế. Số tiền nam diễn viên bị điều tra liên quan đến khoản bồi thường mà anh nhận được trong các vụ kiện xâm phạm quyền hình ảnh. Việc bị thanh tra thuế lần này xuất phát từ lỗi kế toán chưa cẩn thận trong quá trình xử lý chi phí của công ty”.



“Nam thần châu Á” Lee Min Ho cũng vướng vào lùm xùm gian lận thuế SOOMPI

Trước Lee Min Ho, tài tử Lee Byung Hun và Kwon Sang Woo là hai nghệ sĩ đầu tiên vướng vào lùm xùm gian lận thuế. Cụ thể ngày 28.2, Lee Byung Hun và công ty quản lý BH Entertainment bị Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc điều tra thuế bất thường vào thời gian tháng 9.2022. Và tài tử Quý ngài ánh dương bị phạt 100 triệu won vì dùng danh nghĩa công ty mua bất động sản để được giảm thuế vay tiền. Cùng ngày hôm đó, Nate đưa tin Kwon Sang Woo và Soo Company bị phạt hơn 1 tỉ won (hơn 18 tỉ đồng) sau cuộc điều tra thuế của Cục thuế Quốc gia nước này. Nguồn tin còn cho hay, anh đã mua 5 chiếc siêu xe trị giá hàng trăm triệu won thông qua công ty riêng. Đến ngày 1.3, Allkpop tiếp tục đưa tin, Cục thuế Quốc gia đã phạt riêng Kim Tae Hee và công ty cũ của cô LUA Entertainment hàng trăm triệu won vào năm 2021 do trốn thuế. Mặc dù tất cả đều lên tiếng phủ nhận tin tức gian lận thuế nhưng đã để lại cho khán giả một cái nhìn không tốt và đây sẽ là điểm trừ trong sự nghiệp của nghệ sĩ.



Lee Min Ho là một nam diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc được biết đến với các vai diễn Goo Jun Pyo trong phim Vườn sao băng, Lee Yoon Sung trong phim Thợ săn thành phố, Kim Tan trong phim Những người thừa kế và gần đây là Quân vương bất diệt với vai diễn Lee Gon vào năm 2020. Dự kiến trong năm 2023, anh sẽ tham gia đóng chính phim hài lãng mạn có yếu tố giả tưởng mang tên Ask The Star cùng với Gong Hyo Jin. Lấy bối cảnh về trạm không gian vũ trụ đầu tiên được Hàn Quốc xây dựng, phim do Park Shin Woo đạo diễn và Seo Sook Hyang viết kịch bản dự đoán sẽ là một tác phẩm đáng mong đợi.