Tài tử Lee Byung Hun bị điều tra thuế, nộp phạt 100 triệu won

Lee Byung Hun gây bàn tán xôn xao vì tin bị điều tra thuế YTN

Truyền thông Hàn Quốc vừa tiết lộ Dịch vụ thuế quốc gia đã tiến hành một cuộc điều tra thuế bất thường đối với Lee Byung Hun và BH Entertainment vào tháng 9.2022. Theo AllKpop, không giống các cuộc điều tra thuế thông thường, những cuộc điều tra đặc biệt của đơn vị này bắt đầu khi nghi ngờ cá nhân hay tổ chức có hành vi trốn thuế. Có thông tin lan truyền rằng tài tử 53 tuổi bị phạt 100 triệu won vì dùng danh nghĩa công ty để được hưởng lợi giảm thuế vay tiền mua dự án bất động sản, sau đó bán lại thu lợi nhuận chênh lệch lên đến hàng chục tỉ won.



Thông tin Lee Byung Hun bị điều tra nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại làng giải trí xứ Hàn. Giữa những lời bàn tán xôn xao, phía BH Entertainment giải thích rằng đúng là cơ quan thuế đã thu số tiền kể trên nhưng không liên quan đến vấn đề trốn thuế. Công ty giải trí khẳng định tài tử phim Quý ngài ánh dương chưa từng gặp phải bất kỳ sự cố đáng tiếc nào liên quan đến thuế trong 30 năm qua. Đơn vị này cho biết mức phạt phát sinh trong giai đoạn điều chỉnh quy trình kế toán liên quan đến việc công ty trả tiền cho tất cả nhân viên công ty bằng tiền riêng của Lee Byung Hun và cho biết đây là vấn đề hoàn toàn bình thường.

Công ty khẳng định tài tử 53 tuổi không trốn thuế Instagram NV

Lee Byung Hun sinh năm 1970, anh đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật và hiện là một trong những tài tử quyền lực bậc nhất màn ảnh xứ kim chi. Ngôi sao 7X từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách từ điện ảnh cho đến truyền hình: Ván bài định mệnh, Ác quỷ đội lốt, Mật danh Iris, Hạ cánh khẩn cấp, Quý ngài ánh dương,Trò chơi con mực, Blue: Nơi đảo xanh… Ngôi sao kỳ cựu cũng góp mặt trong các dự án sắp ra mắt The Match, Concrete Utopia, I Believe in a Thing Called Love…. Năm 2006, Lee Byung Hun thành lập công ty giải trí BH Entertainment và gặt hái được nhiều thành công. Về đời tư, anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung vào năm 2013 và có một con trai.