Phim ngoại tình Hàn Quốc 'Red Balloon' kết thúc gây tranh cãi

Jo Eun Kang (Seo Ji Hye đóng) của Red Balloon được xem là "tiểu tam" thành công nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, cướp được chồng của bạn thân và vẫn được bạn thân tha thứ

POSTER PHIM

Tối 26.2, Red Balloon chính thức nói lời tạm biệt khán giả. Khác với 19 tập phim trước đầy căng thẳng với những âm mưu ngoại tình của các nhân vật chính, tập 20 cũng là tập cuối của tác phẩm lại tràn ngập sự tha thứ cùng một số tình tiết bất ngờ.

Trong tập cuối, toàn bộ các hành động sai trái của tiểu tam Jo Eun Kang (Seo Ji Hye) cùng gia đình cô đều được phơi bày. Từ chuyện người đẹp hãm hại bạn thân Han Ba Da (Hong Soo Hyun) mất các mẫu thiết kế trang sức, cướp chồng bạn thân… cho đến việc nói dối về người nhà của mình đều bị vạch trần.

Cuối cùng, người vợ là Han Ba Da (ảnh trên) đã thua trong cuộc chiến tình tay ba. Cô ly dị chồng và con gái được chồng nuôi

CẮT TỪ CLIP

Đỉnh điểm của tập 20 Red Balloon là khoảnh khắc Han Ba Da dẫn gia đình chồng Go Cha Won (Lee Sang Woo) đến tận nhà Jo Eun Kang đối chất. Từ đó, họ nhận ra Jo Eun Kang cố tình giới thiệu mẹ ruột làm người giúp việc, đưa em gái Jo Eun San (Jung Yoo Min) làm thư ký của công ty nhà Go Cha Won.

Rắc rối hơn, em gái Jo Eun Kang là Jo Eun San còn ngoại tình với Ji Nam Cheol (Lee Sung Jae), chồng của Go Geum Ah (Kim Hye Sun) và cũng là chị ruột Go Cha Won. Còn chú của Jo Eun Kang là Jo Dae Geun (Choi Dae Chul) lại là nhân tình của Go Geum Ah.

Gia đình Go Cha Won phát hiện cả nhà Jo Eun Kang nói dối POSTER PHIM

Sau khi bị phát hiện, Jo Eun Kang không ngừng van xin Han Ba Da. Chính Jo Eun Kang cũng chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt dành cho mình. Tuy nhiên, Han Ba Da sau một quãng thời gian đay nghiến Jo Eun Kang cướp chồng, lại bất ngờ chuyển sang tha thứ cho Jo Eun Kang vì nghĩ đến tình bạn hơn 20 năm gắn bó của cả hai.

Tình huống Han Ba Da bỗng dưng chấp nhận bỏ qua hàng loạt lỗi lầm của Jo Eun Kang diễn ra quá nhanh chóng, khiến khán giả cảm thấy gượng ép. Bên cạnh đó, Han Ba Da còn lựa chọn ly hôn Go Cha Won với tâm lý thoải mái, dù biết anh từng dan díu với chính cô bạn thân Jo Eun Kang của mình.

"Tiểu tam" Jo Eun Kang và "ông chồng ngoại tình" Go Cha Won có cái kết mở theo hướng tích cực CẮT TỪ CLIP

Cuối phim, "tiểu tam" Jo Eun Kang hối hận và hướng về cuộc sống bình yên ở vùng biển đảo xa xôi. Thậm chí, Red Balloon còn úp mở khả năng Jo Eun Kang và Go Cha Won sẽ bên nhau. Còn Han Ba Da tập trung vào công việc.

Cái kết đẹp của "con giáp thứ 13" Jo Eun Kang dấy lên nhiều tranh cãi. Người xem bức xúc cho rằng Red Balloon đang gián tiếp ủng hộ việc ngoại tình, đồng thời, cố tình tìm cách để nữ chính Jo Eun Kang không phải trả giá bất cứ điều gì dù cô đã phản bội bạn thân và phá hoại gia đình người khác.

Khán giả thất vọng với cái kết của Red Balloon. Một số dân mạng gọi đây là bộ phim Hàn Quốc có kết thúc tệ nhất đầu năm nay

POSTER PHIM

Trong khi đó, trang MK của Hàn Quốc đánh giá Red Balloon có cái kết rất thực tế. Mỗi nhân vật đều hài lòng với quyết định của mình. Phim cũng khắc họa chân thật lẫn đa dạng các khía cạnh cuộc sống hiện đại. Ngoài ra, tác phẩm cũng được khen khi miêu tả hành trình các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ dần chấp nhận lẫn nhau và trở nên hòa hợp.

Red Balloon do Jin Hyung Wook làm đạo diễn, kịch bản được Moon Young Nam chấp bút. Phim quy tụ dàn sao Hàn, như: Seo Ji Hye, Lee Sang Woo, Hong Soo Hyun, Lee Sung Jae, Jung Yoo Min, Kim Hye Sun… Rating tập cuối của phim cán mốc 11,6%, đây là mức tỷ suất người xem cao nhất mà Red Balloon đạt được kể từ khi phát sóng đến nay.