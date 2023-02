Kim Soo Hyun và loạt nam diễn viên truyền hình giàu nhất Hàn Quốc

Hạng nhì thuộc về So Ji Sub cùng khối tài sản ròng 41 triệu USD (khoản 961,5 tỉ đồng). Ngôi sao Hàn sinh năm 1977 đã hoạt động nghệ thuật gần 3 thập niên, từ vai trò người mẫu, diễn viên đến rapper. Tại Việt Nam, So Ji Sub được biết đến qua các phim Chuyện xảy ra ở Bali, Giày thủy tinh, Xin lỗi anh yêu em, Mặt trời của chàng Joo, Và em sẽ đến… Năm ngoái, anh có ba phim ra mắt là Bác sĩ luật sư, Hung thủ vô hình, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không