‘Trò chơi con mực’ bản đời thực có đảm bảo an toàn cho thí sinh?

Sau thành công mang tính toàn cầu của phim Trò chơi con mực, Netflix đã đầu tư thực hiện một chương trình truyền hình thực tế lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ phim đình đám này mang tên Squid game: The Challenge. Theo đó, 456 thí sinh sẽ cạnh tranh với nhau để giành lấy giải thưởng trị giá hơn 4,56 triệu USD (tức hơn 106 tỉ đồng). Dự án này được công bố hồi tháng 6.2022 và đã bắt đầu quá trình ghi hình.

Squid game: The Challenge đang trong quá trình sản xuất The US Sun

Tuần trước, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nhiều thí sinh Squid game: The Challenge bị thương nặng trong quá trình thực hiện trò chơi "Red Light, Green Light" (Đèn đỏ, đèn xanh). Đây cũng là trò chơi nổi tiếng trong phim Trò chơi con mực, gây ám ảnh với hình tượng búp bê cột tóc hai chùm lăm le canh chừng mọi chuyển động của người chơi.

Theo The US Sun, đã có khoảng 5 người chơi phải "cầu cứu" đội ngũ y tế trong quá trình ghi hình game này. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết quá khắc nghiệt. Nhiều người chơi bắt đầu cảm thấy không khỏe, một số cá nhân đã phải bò về đích trong thời tiết âm 3 độ C giữa mùa đông giá lạnh ở Anh. Người chơi tiết lộ rằng họ không thể cử động chân bởi đứng quá lâu một chỗ giữa thời tiết giá lạnh. "Cứ như một chiến trường vậy, mọi người bắt đầu được các nhân viên y tế khiêng ra nhưng chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì. Bởi chỉ cần thốt ra lời nào thì bạn sẽ bị loại ngay lập tức", một thí sinh chia sẻ.

Hình tượng búp bê gây ám ảnh trong trò chơi "Đèn đỏ, đèn xanh" của phim Trò chơi con mực NETFLIX

Địa điểm ghi hình phần chơi "Đèn đỏ, đèn xanh" của Squid game: The Challenge The US Sun

Được biết, buổi ghi hình trò chơi "Đèn đỏ, đèn xanh" được diễn ra tại một nhà chứa máy bay cũ đặt tại Bedford's Cardington Studios, bắc London (Anh). Không may cho toàn bộ ê kíp, nhiệt độ xuống thấp đến âm 3 độ C ngay trong ngày quay đầu tiên. Dù địa điểm quay là không gian kín nhưng cái lạnh vẫn quá sức chịu đựng, đặc biệt là với các thí sinh đến từ các châu lục khác không quen với thời tiết của nước Anh.

Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cách thức mà ban tổ chức Squid game: The Challenge đối xử với các người chơi. Vấn đề an toàn sức khỏe, tính mạng của thí sinh được đảm bảo đến đâu cũng là một thắc mắc lớn. Các tờ báo lớn như CNN, The Guardian, Variety đã liên hệ trực tiếp nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Squid game: The Challenge để làm rõ vụ việc.

Người chiến thắng Trò chơi con mực bản truyền hình thực tế sẽ được nhận giải thưởng 4,56 triệu USD tiền mặt Netflix

Phía Netflix cho biết có dưới 5 người chơi phải nhờ đến giúp đỡ y tế trong quá trình ghi hình trò chơi "Đèn đỏ, đèn xanh", gồm một thí sinh bị trật vai do va chạm vào tường trong lúc chạy, số còn lại chỉ gặp vấn đề sức khỏe nhẹ, xuống sức, mệt mỏi do thời tiết khá khắc nghiệt. Bên cạnh đó, Netflix kiên quyết phủ nhận trường hợp xảy ra chấn thương nghiêm trọng.

"Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và sự an toàn của thí sinh và đoàn làm phim, đồng thời đầu tư vào tất cả các quy trình an toàn phù hợp. Mặc dù trên trường quay rất lạnh và những người tham gia đã chuẩn bị cho điều đó, thế nhưng bất kỳ lời đồn nào về chấn thương nặng hay có ai đó bị khiêng cán ra khỏi trường quay đều không đúng sự thật", đại diện nhà sản xuất Trò chơi con mực bản truyền hình thực tế nói.