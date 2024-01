Park Seo Joon điển trai trong hậu trường 'Sinh vật Gyeongseong'

Park Seo Joon được kỳ vọng sớm trở lại với mùa 2 Sinh vật Gyeongseong NETFLIX

Nền tảng Netflix gây chú ý khi công bố những khoảnh khắc hiếm hoi của hậu trường phim Sinh vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) mùa 1. Trong loạt ảnh mới công bố, dàn diễn viên luôn nở nụ cười vui vẻ và cùng đem đến bầu không khí thân thiết ấm áp, khác hoàn toàn với loạt diễn biến kịch tính, đầy căng thẳng trên màn ảnh.

Khoác lên những bộ vest lịch lãm hay chỉ đơn giản là áo sơ mi quần tây, Park Seo Joon nổi bật với vẻ điển trai đằng sau ống kính máy quay. Đặc biệt, bộ ảnh hậu trường Sinh vật Gyeongseong còn ghi lại giây phút nam thần 36 tuổi bất ngờ "chiếm" vị trí quay phim.

Nam diễn viên trên phim trường Sinh vật Gyeongseong NETFLIX

Trong Sinh vật Gyeongseong 1, Park Seo Joon đảm nhận vai Jang Tae Sang, ông chủ tiệm cầm đồ Geumwokdang (Hoàng Bảo Trang) nổi tiếng, giàu có và có mối quan hệ rộng rãi. Trong mùa 1, diễn xuất của ngôi sao Hàn 8X này và tương tác giữa anh với bạn diễn Han So Hee nhận về không ít tranh cãi.

Cách đây không lâu, Park Seo Joon chia sẻ với giới truyền thông nhiều cảm nhận xoay quanh vai diễn cũng như bộ phim. Anh cho hay bản thân luôn theo dõi và tiếp nhận các phản hồi trái chiều của khán giả về mình lẫn sê ri Sinh vật Gyeongseong.

Han So Hee trong tạo hình nữ tính, dịu dàng NETFLIX

Claudia Kim thủ vai "trùm cuối" Yukiko Maeda NETFLIX

Ở mùa 2 bộ phim, Park Seo Joon và Han So Hee cùng trở lại. Anh hóa thân thành Ho Jae, một nhân vật có vẻ ngoài giống hệt Jang Tae Sang. Còn Han So Hee vẫn tiếp tục đóng Yoon Chae Ok, người bất ngờ vẫn sống sót sau loạt biến cố vào mùa xuân năm 1945 ở Gyeongseong.

Cũng trong loạt ảnh hậu trường mùa 1 Sinh vật Gyeongseong, hai mỹ nhân của tác phẩm là Han So Hee và Claudia Kim để lại ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ. Tương tự, các diễn viên phụ khác như Kim Hae Sook, Park Ji Hwan, Ahn Ji Ho, Hyun Bong Sik, Choi Young Joon… đều "tình thương mến thương" với nhau sau khi thoát vai.

Park Seo Joon và Han So Hee cùng các bạn diễn tương tác thoải mái đằng sau ống kính phim Sinh vật Gyeongseong NETFLIX

Đạo diễn Jung Dong Yoon nhận xét: "Tôi rất vui vì tất cả các diễn viên đều có màn thể hiện xuất sắc và ăn ý với nhau". Vì thế, nhiều người hâm mộ hy vọng dàn diễn viên này sẽ tái xuất trong mùa 2. Trước đó, ê kíp xác nhận Sinh vật Gyeongseong 2 sẽ có hai gương mặt mới là Lee Moo Saeng và Bae Hyun Sung.

Sinh vật Gyeongseong 1 gồm 10 tập, được chia thành hai phần (part). Phần 1 gồm 7 tập, chiếu từ ngày 22.12.2023 và 3 tập còn lại của phần 2 ra mắt ngày 5.1.2024. Cả hai phần đều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quốc tế nhờ quy tụ dàn sao Hàn Park Seo Joon, Han So Hee, Claudia Kim, Kim Hae Sook...

Khoảnh khắc nghịch ngợm đáng yêu của Han So Hee trong hậu trường NETFLIX

Mùa 1 lấy bối cảnh mùa xuân năm 1945, trước thềm Hàn Quốc thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản, thủ đô Seoul thời đó được gọi là Gyeongseong. Bộ phim xoay quanh cuộc tìm kiếm những người mất tích của Jang Tae Sang (Park Seo Joon) cùng Yoon Chae Ok (Han So Hee). Qua quá trình điều tra, Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok đến bệnh viện Ongseong, nơi quân đội Nhật Bản đang bí mật tiến hành những thí nghiệm khủng khiếp. Từ đó, họ bị cuốn vào cuộc truy đuổi với quân lính Nhật Bản và con quái vật khát máu.

Mùa 1 Sinh vật Gyeongseong do Jung Dong Yoon làm đạo diễn và Kang Eun Kyung viết kịch bản. Bộ đôi này sẽ tiếp tục đứng sau mùa 2 của phim. Ngày ra mắt cụ thể của Sinh vật Gyeongseong 2 sẽ được công bố thời gian tới.