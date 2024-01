'Sinh vật Gyeongseong' có Park Seo Joon và Han So Hee hé lộ mùa 2

Sinh vật Gyeongseong mùa 1 kết thúc chưa được một tuần, Netflix đã "nhá hàng" mùa 2 POSTER PHIM

Hôm 5.1, mùa 1 Sinh vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) chính thức khép lại với cái kết lấp lửng: con quái vật chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, còn Jang Tae Sang (Park Seo Joon) quay trở lại là ông chủ tiệm cầm đồ Hoàng Bảo Trang và chờ đợi Yoon Chae Ok (Han So Hee) không rõ sống chết.

Đặc biệt, cuối phim với sự xuất hiện của một chàng trai tên Ho Jae có vẻ ngoài giống hệt Jang Tae Sang ở bối cảnh thời hiện đại khiến nhiều khán giả tò mò. Cái kết mở này được cho là tạo tiền đề cho mùa 2 của tác phẩm.

Park Seo Joon đảm nhận vai mới trong mùa 2 bộ phim POSTER PHIM

Mới đây, để thỏa lòng mong đợi của khán giả, nền tảng phát sóng độc quyền Sinh vật Gyeongseong là Netflix bất ngờ tung vài hình ảnh và bật mí cốt truyện của mùa 2. Theo đó, Sinh vật Gyeongseong 2 lấy bối cảnh Seoul năm 2024 và nối tiếp câu chuyện xảy ra ở mùa đầu tiên.

Tại đây, Yoon Chae Ok bất ngờ vẫn sống sót sau loạt biến cố vào mùa xuân ở Gyeongseong năm 1945. Sau 79 năm, Yoon Chae Ok gặp Ho Jae, người có vẻ ngoài giống Jang Tae Sang. Mùa 2 xoay quanh cuộc hành trình đầy gian nan và nguy hiểm của cả hai nhân vật này.

Nhân vật Yoon Chae Ok của Han So Hee sống sót sau mùa 1

POSTER PHIM

Ngoài sự trở lại của Park Seo Joon và Han So Hee, Sinh vật Gyeongseong 2 còn có sự tham gia của hai gương mặt mới là Lee Moo Saeng và Bae Hyun Sung. Lee Moo Saeng nổi tiếng với Thế giới hôn nhân, Tuổi 39, Vinh quang trong thù hận… và gần đây nhất là Nhạc trưởng Maestra: Sợi dây chân lý. Còn Bae Hyun Sung quen thuộc với khán giả qua Nơi đảo xanh, Những bác sĩ tài hoa…

Sinh vật Gyeongseong 1 gồm 10 tập, được chia thành hai phần (part). Phần 1 gồm 7 tập, chiếu từ ngày 22.12.2023 và 3 tập còn lại của phần 2 ra mắt ngày 5.1.2024. Cả hai phần đều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quốc tế nhờ quy tụ dàn sao Hàn Park Seo Joon, Han So Hee, Claudia Kim, Kim Hae Sook...

Mùa 1 Sinh vật Gyeongseong gây tranh cãi về nội dung, nhưng đạt hiệu ứng truyền thông tốt AWESOME ENT

Mùa 2 của phim dự kiến được phát hành trong năm 2024 POSTER PHIM

Mùa 1 lấy bối cảnh mùa xuân năm 1945, trước thềm Hàn Quốc thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản, thủ đô Seoul thời đó được gọi là Gyeongseong. Bộ phim xoay quanh cuộc tìm kiếm những người mất tích của Jang Tae Sang (Park Seo Joon) cùng Yoon Chae Ok (Han So Hee). Qua quá trình điều tra, Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok đến bệnh viện Ongseong, nơi quân đội Nhật Bản đang bí mật tiến hành những thí nghiệm khủng khiếp. Từ đó, họ bị cuốn vào cuộc truy đuổi với quân lính Nhật Bản và con quái vật khát máu.

Mùa 1 Sinh vật Gyeongseong do Jung Dong Yoon làm đạo diễn và Kang Eun Kyung viết kịch bản. Bộ đôi này sẽ tiếp tục đứng sau mùa 2 của phim. Nội dung chi tiết cũng như ngày ra mắt cụ thể của Sinh vật Gyeongseong 2 sẽ được công bố thời gian tới.