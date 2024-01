Phim 'Sinh vật Gyeongseong' có Park Seo Joon và Han So Hee kết thúc mở

Sinh vật Gyeongseong có kết thúc mở POSTER PHIM

Ba tập cuối cùng (tập 7, 8, 9) của mùa 1 Sinh vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) đã chính thức ra mắt trên Netflix, tiếp tục xoay quanh cuộc xung đột giữa phe quân đội Nhật Bản, người dân Joseon với con quái vật điên loạn.

Tình tiết mở đầu cho ba tập này là cảnh Myung Ja (Ji Woo) đã hóa thành quái vật khát máu. Về phía bệnh viện Ongseong, Jang Tae Sang (Park Seo Joon) thương tích đầy mình nhưng may mắn trốn khỏi nơi tàn khốc này nhờ sự giúp đỡ của Yukiko Maeda (Claudia Kim). Thoát chết, Jang Tae Sang đi tìm Yoon Chae Ok (Han So Hee) và bày tỏ tình cảm dành cho cô. Tuy nhiên, cả hai không có nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau.

Park Seo Joon và Han So Hee có nhiều cảnh tình tứ trong ba tập cuối mùa 1 POSTER PHIM

Thay vào đó, cặp đôi bận rộn tìm cách kiểm soát Myung Ja, chống lại quân đội Nhật Bản và cùng quân kháng chiến lên kế hoạch phá hủy bệnh viện Ongseong. Đặc biệt, Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok cũng lao đao khi đối phó với Yukiko Maeda, "trùm cuối" thật sự đứng sau mọi biến cố.

Đến cuối cùng, Yukiko Maeda phải trả giá đắt cho những tội ác mà ả gây ra. Trong khi đó, chuyện tình của Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok nhận cái kết buồn. Jang Tae Sang quay trở lại là ông chủ tiệm cầm đồ Hoàng Bảo Trang và chờ đợi Yoon Chae Ok trong vô vọng. Còn Yoon Chae Ok không rõ sống chết, song, điều bất ngờ là cô được người mẹ quái vật truyền cho mầm bệnh.

Cái kết của hai nhân vật chính khiến khán giả đau lòng CẮT TỪ CLIP

Mùa 1 Sinh vật Gyeongseong chính thức khép lại với cảnh một nhân vật tên Ho Jae có vẻ ngoài giống hệt Jang Tae Sang xuất hiện ở bối cảnh những năm 1990 - 2000. Cái kết lấp lửng này được cho là tạo tiền đề cho mùa 2 của tác phẩm.

Theo Osen (Hàn Quốc), ba tập cuối mùa 1 Sinh vật Gyeongseong kịch tính nhờ tần suất xuất hiện dày đặc của con quái vật và hàng loạt cảnh hành động, máu me hoành tráng. Bên cạnh đó, Park Seo Joon và Han So Hee cũng tạo "phản ứng hóa học" tốt hơn các tập đầu tiên. Cả hai còn có một số phân đoạn lãng mạn và cảnh ôm hôn ngọt ngào. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn nhận định tuyến tình cảm của họ tiến triển quá nhanh, thiếu điểm nhấn.

Người xem kỳ vọng vào mùa tiếp theo của Sinh vật Gyeongseong POSTER PHIM

Ngoài ra, tập 7, 8 và 9 của Sinh vật Gyeongseong 1 bị chê có không ít chi tiết bất hợp lý. Điển hình như việc con quái vật bất khả chiến bại giữa "cơn mưa" bom đạn lại bất ngờ bị thương vì thanh kiếm của lính Nhật Bản, hay tại sao nó lại tấn công Jang Tae Sang sau khi dùng hết sức lực để giải cứu cô con gái Yoon Chae Ok.

Sự phát triển của con quái vật từ một chất lỏng trong phòng thí nghiệm đến khi vào cơ thể người tiến hóa cũng được diễn giải cẩu thả. Những điều này khiến nhiều người xem nhận định chất lượng mùa 1 Sinh vật Gyeongseong không xứng so với kinh phí sản xuất lên đến 70 tỉ won (1.300 tỉ đồng).

Bộ phim được khán giả quốc tế đón nhận tích cực POSTER PHIM

Vẫn có một bộ phận khán giả đánh giá cao cách Sinh vật Gyeongseong phát triển cốt truyện từ sự kiện có thật xoay quanh Đơn vị 731 của quân đội Nhật Bản đã thực hiện nhiều thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể người trong quá khứ. Phim cũng được khen về sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố lịch sử, tình cảm lãng mạn và khoa học viễn tưởng.

Mùa 1 Sinh vật Gyeongseong do Jung Dong Yoon làm đạo diễn và Kang Eun Kyung viết kịch bản. Phim gồm 10 tập, được chia thành hai phần (part). Phần 1 gồm 7 tập, chiếu từ ngày 22.12.2023 và 3 tập còn lại của phần 2 ra mắt ngày 5.1.2024. Cả hai phần đều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quốc tế nhờ quy tụ dàn sao Hàn Park Seo Joon, Han So Hee, Claudia Kim, Kim Hae Sook...