Quyến rũ nhà vua (Captivating The King) xoay quanh hoàng tử trẻ tuổi Lee In (Jo Jung Seok), cũng là em của vua Lee Sun (Choi Dae Hoon). Lee In bị nhà Thanh bắt làm con tin vì lòng trung thành với anh trai. Dù vậy, Lee In vẫn bị Lee Sun nghi ngờ. Để rồi trải qua nhiều biến cố, Lee In lên ngôi vua và chịu đựng nỗi cô đơn, không tin tưởng được bất kỳ ai xung quanh