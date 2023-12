Bạn diễn của Park Min Young trong phim mới gây tranh cãi

Na In Woo đóng vai Yoo Ji Hyuk trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi POSTER PHIM

Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) là dự án truyền hình Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bởi tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh mạng nổi tiếng xứ kim chi và cũng là bộ phim đánh dấu màn tái xuất của "thư ký Kim" Park Min Young sau hơn 1 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Ngoài Park Min Young, thông tin xoay quanh dàn diễn viên còn lại trong Marry My Husband cũng gây chú ý. Đặc biệt, vai nam chính Yoo Ji Hyuk do Na In Woo đảm nhận đang vấp phải nhiều bình luận trái chiều.

Nhiều dân mạng hy vọng Na In Woo sẽ thể hiện sống động Yoo Ji Hyuk, một trong những nhân vật truyện tranh Hàn Quốc rất được yêu thích POSTER PHIM

Theo News 1 (Hàn Quốc), Na In Woo điển trai và nổi bật với phong thái mạnh mẽ cùng ánh mắt quyết đoán trong tạo hình lần này. Nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc và dân mạng kỳ vọng mỹ nam 9X sẽ thể hiện sống động nhân vật Yoo Ji Hyuk bên cạnh Park Min Young.

Song, một bộ phận fan nguyên tác truyện Cô đi mà lấy chồng tôi lại chê tạo hình Na In Woo không giống Yoo Ji Hyuk, đồng thời đánh giá nam diễn viên không toát lên được vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng cuốn hút của nhân vật này. Không ít ý kiến còn cho rằng Na In Woo chỉ hợp đóng dạng vai chàng trai thư sinh, hiền lành, dịu dàng. Số bình luận khác cho rằng nên đợi xem phim rồi mới đưa ra nhận xét cuối cùng về nam chính.

Na In Woo (phải) liên tục bị đem ra so sánh với Yoo Ji Hyuk trong truyện CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Trước Cô đi mà lấy chồng tôi, Na In Woo được biết đến qua các phim Chàng hậu, Sông đón trăng lên, Người tình của Jinx… Diễn xuất của ngôi sao Hàn sinh năm 1994 này từng nhận về nhiều tranh cãi. Vì thế, nhiều khán giả lo ngại Na In Woo khó thể hiện trọn vẹn được tâm lý của Yoo Ji Hyuk.



Trong Cô đi mà lấy chồng tôi, nhân vật Yoo Ji Hyuk của Na In Woo là trưởng phòng một tập đoàn lớn, sếp của nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young đóng). Yoo Ji Hyuk luôn thể hiện vẻ ngoài lạnh nhạt thờ ơ trong mọi chuyện, song thực chất anh là người tình cảm và giấu mối tình đơn phương dành cho Kang Ji Won.

Phim lên sóng vào ngày đầu tiên của năm 2024 POSTER PHIM

Marry My Husband dựa trên truyện tranh mạng cùng tên của tác giả Sung So Jak, kể câu chuyện trả thù của Kang Ji Won. Ở kiếp trước, Kang Ji Won mắc bệnh ung thư và chứng kiến chồng Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) ngoại tình với bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Trong một lần xung đột, Kang Ji Won chết dưới tay Park Min Hwan.

Sau đó, Kang Ji Won được sống lại và trở về quá khứ 10 năm trước. Lần này, cô quyết tâm thay đổi số phận của mình, lên kế hoạch khiến chồng và bạn thân phải trả giá. Hành trình báo thù của Kang Ji Won còn có sự giúp đỡ của Yoo Ji Hyuk.

Park Min Young ép cân để vào vai Kang Ji Won thời kỳ bị ung thư giai đoạn cuối

CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Trước thềm công chiếu, Cô đi mà lấy chồng tôi liên tục tung teaser, hình ảnh gây cấn. Cách đây không lâu, ê kíp gây sốc khi tung tạo hình gầy gò ốm yếu của Park Min Young trong vai Kang Ji Won khi mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Newsis (Hàn Quốc) đưa tin sao nữ 8X giảm cân đến mức chỉ còn 37kg để thể hiện một cách chân thực nhất tình cảnh của một bệnh nhân ung thư sắp mất.

Cô đi mà lấy chồng tôi do Park Won Gook làm đạo diễn, Shin Yoo Dam phụ trách kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon… Tác phẩm dự kiến phát sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN, bắt đầu từ ngày 1.1.2024.