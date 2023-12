Lee Young Ae 'đối đầu' Park Seo Joon, Song Kang trong loạt phim Hàn tháng 12

Trò chơi tử thần do Ha Byung Hoon viết kịch bản kiêm đạo diễn, ra mắt từ ngày 15.12 trên TVing. Tác phẩm gây chú ý khi có sự góp mặt của dàn sao Hàn hùng hậu: Seo In Guk, Park So Dam, Kim Ji Hoon, Choi Siwon (Super Junior), Sung Hoon, Kim Kang Hoon, Jang Seung Jo, Lee Jae Wook, Lee Do Hyun (ảnh), Go Yoon Jung, Kim Jae Wook, Oh Jung Se…