Phim mới của ‘quốc bảo điện ảnh Hàn’ Song Kang Ho có gì đáng mong đợi?

Sau khi trở thành tài tử Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes hồi 2022, Song Kang Ho ngay lập tức trở lại với guồng quay công việc và thử thách bản thân ở những vai diễn mới lạ. Năm nay, tài tử 56 tuổi sẽ tái ngộ khán giả trên màn ảnh rộng thông qua bộ phim Cobweb. Anh vào vai Kim Yeol - một đạo diễn quyết tâm thực hiện bộ phim để đời trong giai đoạn sự nghiệp xuống dốc thê thảm.

Poster phim Cobweb ĐPCC

Cobweb lấy bối cảnh vào những năm 1970 ở Hàn Quốc, khi cả nghệ thuật và người nghệ sĩ đều bị bó buộc bởi những thành kiến và thời cuộc. Đạo diễn Kim Yeol (Song Kang Ho) luôn mơ về một kiệt tác nhưng phim của ông lại liên tục chịu sự chỉ trích gay gắt từ giới phê bình, những người gọi ông là chuyên gia làm "phim rác". Khi thực hiện bộ phim mới, Kim Yeol đã quyết tâm đấu tranh để được cho xuất xưởng một bộ phim đúng ý mình. Nhưng quyết định này dẫn đến vô số rắc rối.

Bộ phim dự sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm mới lạ khi đây là lần đầu tiên đạo diễn Kim Jee Woon và Song Kang Ho thử nghiệm thể loại phim hài đen, khai thác câu chuyện về chính giới làm phim, về tình yêu điện ảnh. Tại buổi họp báo diễn ra chiều 21.9, đạo diễn Kim Jee Woon chia sẻ: "Trong thời kỳ dịch Covid-19, cơn khủng hoảng lan rộng toàn xã hội và tất nhiên là cả ngành phim. Khi mọi thứ ngưng đọng, tôi bỗng có dịp được nhìn lại hành trình làm nghề của mình và đặt ra câu hỏi: Điện ảnh thực sự có ý nghĩa gì với tôi? Tôi nghĩ ở một thời điểm nào đó, tất cả nhà làm phim đều tự vấn chuyện đó. Qua Cobweb, tôi muốn truyền động lực cho những người làm phim, gợi nhớ bản thân mình và chính họ những gì kỳ diệu về việc làm phim và ý nghĩa thực sự của điện ảnh trong mỗi người".

Song Kang Ho thủ vai nam chính của phim - một vị đạo diễn chật vật đấu tranh cho những ý tưởng mà ông tin sẽ làm nên một bộ phim kiệt tác IMDB

Phim lấy bối cảnh những năm 1970, giai đoạn nền điện ảnh Hàn Quốc có nhiều biến động IMDB

Thủ vai người đạo diễn thất bại đang cố vùng vẫy trên con đường sáng tạo, Song Kang Ho cho biết Cobweb là một hành trình tuyệt vời để anh củng cố tình yêu đối với điện ảnh, đối với những người cộng sự của mình. Nam diễn viên nhận xét đây là bộ phim sở hữu tuyến nhân vật đồ sộ và đa sắc màu nên anh phải nỗ lực để kiến tạo một nguồn năng lượng đặc biệt cho nhân vật mình thủ vai. Hóa thân thành đạo diễn Kim Yeol là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên, khi được hỏi có muốn thử làm đạo diễn trong tương lai gần hay không, Song Kang Ho trả lời: "Sau khi đóng Cobweb, tôi càng hiểu được sự vất vả của một người đạo diễn và thêm trân trọng công sức của tất cả con người, bộ phận trong ngành phim. Tôi thật sự cho rằng mình hoàn toàn không đủ khả năng làm đạo diễn nên chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Tôi sẽ cố gắng để làm một người diễn viên tốt, chỉ thế thôi".

Song Kang Ho tại họp báo ĐPCC

Tác phẩm Cobweb đánh dấu lần thứ 5 Song Kang Ho hợp tác với đạo diễn Kim Jee Woon - một trong những đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc ở thể loại kinh dị và hành động. Anh từng "cầm trịch" nhiều bộ phim chất lượng như: A tale of two sisters, The good the bad and the weird, Ngọt đắng cuộc đời, Thời kỳ đen tối... Qua mỗi bộ phim mà Song Kang Ho "bắt tay" cùng Kim Jee Woon, anh đều biến hóa rất đa dạng. Tài tử Parasite hài hước bộc bạch: "Tôi rất vui khi được Kim Jee Won tiếp tục tin tưởng và có duyên hợp tác với anh ấy nhiều lần. Tôi nghĩ chắc nhờ mình "xí trai" hơn hẳn các tài tử đương thời nên lại đâm ra có lợi thế hóa thân thành ai cũng được. Có lẽ vì vậy mà Kim Jee Woon chọn tôi".

Bên cạnh Song Kang Ho, dàn diễn viên Cobweb cũng hội tụ những tên tuổi thuộc hàng diễn xuất thực lực như: Im Soo Jung, Oh Jung Se, Jeon Yeo Been và Krystal. Cobweb lần đầu trình chiếu ở Liên hoan phim Cannes 2023 và sẽ được ra mắt ở Việt Nam trong thời gian gần.