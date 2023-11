‘The Marvels’ bị chỉ trích vì Park Seo Joon xuất hiện quá ít

Park Seo Joon trong The Marvels MARVEL STUDIOS

The Marvels đánh dấu màn chào sân của Park Seo Joon trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tham gia tác phẩm do Nia DaCosta ngồi ghế đạo diễn, nam diễn viên 35 tuổi hóa thân thành hoàng tử Yan ở hành tinh Aladna - nơi mọi người dùng âm nhạc và vũ điệu làm ngôn ngữ chính. Một ngày, nữ chính Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson thủ vai) vô tình đến đây và trở thành vợ của Yan. Trong cuộc phỏng vấn với Cine21, đạo diễn Nia DaCosta cho biết cô từng xem bộ phim Itaewon Class khi ở nhà tránh dịch Covid-19 và bị ấn tượng bởi vai diễn của Park Seo Joon, cảm thấy tài tử rất ngầu. Nhà làm phim trẻ chia sẻ: "Sau đó, tôi đảm nhận vai trò đạo diễn The Marvels. Trong khi suy nghĩ xem ai sẽ phù hợp với vai hoàng tử Yan, cái tên Park Seo Joon đã nảy ra trong đầu tôi". Nia DaCosta cũng nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của Park Seo Joon trong phim "ngắn ngủi nhưng có sức ảnh hưởng".

The Marvels được phát hành rộng rãi tại Mỹ và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có Việt Nam) vào ngày 10.11. Tại Hàn, phim được chiếu sớm từ hôm 8.11 và được nhiều khán giả ủng hộ vì có nam thần họ Park tham gia. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng vì ngôi sao 8X xuất hiện không nhiều như kỳ vọng. Theo Koreaboo, vào ngày 8.11, một bài đăng với tiêu đề: "Thời lượng xuất hiện của Park Seo Joon trong The Marvels" được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả xứ kim chi. Cụ thể, chủ nhân bài đăng cho biết khi xem bộ phim, người này đã tự đếm thời lượng mà tài tử 35 tuổi xuất hiện trong bom tấn siêu anh hùng kể trên và phát hiện chỉ có khoảng 2 phút 47 giây (độ sai số khoảng 5 giây).

Khán giả Hàn thất vọng khi Park Seo Joon xuất hiện mờ nhạt trong bom tấn Hollywood

Trong khi đó, AllKpop cho biết khán giả Hàn đã rất mong đợi theo dõi The Marvels vì có sự xuất hiện của Park Seo Joon nhưng tâm trạng háo hức đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự thất vọng khi vai diễn của anh chỉ xuất hiện ngắn ngủi. "Để tăng thêm nỗi thất vọng, sự xuất hiện của Park Seo Joon trong phim bị trì hoãn cả tiếng đồng hồ và chỉ lộ diện trong một phân cảnh hồi tưởng ngắn. Ở phân cảnh này, hoàng tử Yan có màn tương tác độc đáo với Captain Marvel thông qua ca hát, nhảy múa… Mặc dù cảnh này đóng vai trò như một sự chuyển tiếp trong phim nhưng lại khác biệt rõ rệt với sự mong đợi của người hâm mộ Hàn Quốc. Trong phân cảnh khác, Yan dẫn quân đội của mình chống lại lực lượng Devan-Verse, khắc họa sơ năng lực chiến đấu của nhân vật", trang tin này đánh giá.

Sự xuất hiện ngắn ngủi của Park Seo Joon đang trở thành đề tài được khán giả Hàn bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Đa số ý kiến chỉ trích ê kíp Hollywood và bày tỏ sự hụt hẫng, thất vọng khi ngôi sao xứ kim chi không có nhiều đất diễn: "Tôi nghĩ anh ấy sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn vì họ gọi anh ấy là Marvel Guy", "Tôi không thể tin được thời lượng lên hình của anh ấy còn ít hơn thời gian nấu một cốc mì… Tôi sẽ không xem phim", "Hành động này khiến tôi bực mình vì cách họ đối xử với nhân vật, diễn viên châu Á"…

Tạo hình của tài tử 35 tuổi trong The Marvels nhận nhiều bình luận chê bai

Vai diễn của nam diễn viên 35 tuổi cũng bị đánh giá là quá mờ nhạt, không được xây dựng kỹ càng, không có điểm nhấn so với tổng thể bộ phim. Mối quan hệ giữa Yan và Carol Danvers cũng không được khai thác sâu, họ chủ yếu xuất hiện cùng nhau trong cảnh múa hát.

Thời lượng xuất hiện của Park Seo Joon trong The Marvels không phải là vấn đề duy nhất mà khán giả than phiền. Trước đó, tạo hình của nhân vật hoàng tử Yan đã khiến nhiều người hâm mộ "dở khóc dở cười". Mái tóc dài chấm vai cùng vương miện vàng và phụ kiện như đôi cánh sau gáy khiến nam diễn viên bị "dìm" nhan sắc đáng kể. Thậm chí, nhiều người xem nhận xét rằng hình ảnh hoàng tử Yan trong The Marvel là tạo hình xấu nhất trong sự nghiệp của tài tử họ Park.

The Marvels nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả

The Marvels là phần tiếp theo của Captain Marvel (2019) - bom tấn siêu anh hùng từng thu về 1,128 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. Nếu phần đầu tập trung khai thác hành trình Carol Danvers từ một nữ phi công trở thành anh hùng bất khả chiến bại nhờ bất ngờ sở hữu nguồn sức mạnh vô tận thì phần phim mới tập trung khai thác câu chuyện về Danvers cùng hai nữ siêu anh hùng khác là Monica Rambeau (Teyonah Parris), Kamala Khan (Iman Vellani) và cuộc chiến của họ với ác nhân Dar-Benn (Zawe Ashton). Hiện tác phẩm đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không ít khán giả cho rằng The Marvels không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng về một "bom tấn" Marvel.