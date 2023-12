Với rating cao nhất là 16%, Tham vọng (Agency) là một trong những dự án mở màn năm 2023 thành công của kênh cáp JTBC. Phim tập trung vào hành trình thăng tiến của Go Ah In (Lee Bo Young) trong một doanh nghiệp quảng cáo chất chứa những sự ganh ghét, đấu đá và cạnh tranh không ngừng nghỉ. Tham vọng khắc họa rõ nét nỗi khó khăn của một người phụ nữ tài năng như Go Ah In giữa một công ty do nam giới thống trị. Qua đó, nêu bật những thách thức mà cô phải đối mặt khi theo được một công việc đầy rẫy thành kiến và rào cản về giới tính