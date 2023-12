'Mỹ nhân cổ trang' Lee Se Young được khen ngợi trong phim mới

Sau hơn một năm kể từ Tiệm cà phê luật (The Law Cafe), Lee Se Young trở lại với Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract) hay còn gọi Cô dâu xuyên không), bộ phim kết hợp bối cảnh cổ trang - hiện đại đang gây chú ý trên đài MBC (Hàn Quốc)