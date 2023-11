Cùng ra mắt, 'Hôn nhân hợp đồng' áp đảo 'Chàng quỷ của tôi'

Hôn nhân hợp đồng của đài MBC (ảnh trái) và Chàng quỷ của tôi thuộc đài SBS đang cạnh tranh rating khốc liệt POSTER PHIM

Cuối tuần qua chứng kiến màn đụng độ khốc liệt của hai phim truyền hình rất được mong ngóng là Chàng quỷ của tôi (My Demon) và Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract). Việc ra mắt cùng ngày (24.11) và chiếu cùng khung giờ tối thứ sáu - thứ bảy hằng tuần khiến cả hai trở thành đối thủ trực tiếp trên đường đua rating sóng truyền hình xứ kim chi.

Qua hai tập đầu tiên, Hôn nhân hợp đồng dựa trên truyện tranh mạng cùng tên của đài MBC có phần chiếm ưu thế khi rating đạt lần lượt là 5,6% và 5,9%. Trong khi đó, Chàng quỷ của tôi có thành tích kém hơn, tập một chạm 4,5% nhưng tụt xuống còn 3,4% ở tập 2.

Tình tiết hai tập đầu Hôn nhân hợp đồng diễn ra nhanh gọn POSTER PHIM

Trên các phương tiện truyền thông, Hôn nhân hợp đồng được đánh giá có mở đầu hấp dẫn hơn đối thủ. Sports Khan (Hàn Quốc) khen ngợi biên kịch Go Nam Jung đã khéo léo gắn kết các tình tiết trong nguyên tác truyện tranh trở nên chặt chẽ, sống động và đầy màu sắc hơn khi đưa lên màn ảnh nhỏ.

Chỉ trong hai tập đầu tiên, mạch phim Hôn nhân hợp đồng diễn ra với tốc độ nhanh chóng, song khán giả vẫn dễ nắm bắt. Tập 1 và 2 xoay quanh mối tình có kết thúc buồn của đôi vợ chồng Park Yeon Woo (Lee Se Young đóng) và Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) ở thời Joseon cho đến lần gặp lại đầy duyên phận của họ tại thế kỷ 21.

Trong quá khứ, Kang Tae Ha qua đời ngay trong đêm tân hôn trong vòng tay của Park Yeon Woo. Sau đó, Park Yeon Woo bỗng vượt thời gian và không gian đến thời hiện đại rồi bất ngờ gặp lại người chồng đoản mệnh ở thời Joseon Kang Tae Ha. Kết quả, cả hai bất đắc dĩ kết hôn lần nữa dù chưa biết rõ về nhau.

Khán giả tán thưởng diễn xuất của Bae In Hyuk trong Hôn nhân hợp đồng POSTER PHIM

Hai tập đầu của Hôn nhân hợp đồng cũng đưa ra lý giải về việc Park Yeon Woo đột ngột xuyên không đến thế kỷ 21 và cách một người thời phong kiến như cô tập thích nghi với cuộc sống hiện đại. Phim cũng lồng ghép các chi tiết về phái nữ muốn phá bỏ định kiến xã hội ở thời Joseon.

Riêng Bae In Hyuk chứng minh kỹ năng diễn xuất chắc chắn của mình khi thể hiện rõ sự khác biệt của Kang Tae Ha thời Joseon và Kang Tae Ha của hiện đại. Tương tác đáng yêu lẫn bi thương giữa Bae In Hyuk và Lee Se Young ở hai tập vừa qua cũng để lại dấu ấn trong lòng người xem.

Chàng quỷ của tôi khai thác tối đa thế mạnh ngoại hình của các diễn viên chính POSTER PHIM

Diễn xuất của Song Kang một lần nữa gây tranh cãi POSTER PHIM

Trong khi đó, Chàng quỷ của tôi mở màn một cách chậm rãi, đi kèm nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Phim bắt đầu bằng chi tiết tên ác quỷ điển trai Jeong Gu Won (Song Kang) vô tình bị mất đi năng lực sau khi va phải nữ thừa kế nhà tài phiệt Do Do Hee (Kim Yoo Jung). Hết cách, Jeong Gu Won đành liên tục chủ động tiếp cận Do Do Hee để lấy lại sức mạnh của mình.

Hankook Ilbo mỉa mai Chàng quỷ của tôi sử dụng những lời thoại hài hước nhưng sáo rỗng để tạo tiền đề cho diễn biến tiếp theo. Kiểu xây dựng nội dung "oan gia ngõ hẹp" - hai nhân vật chính hiểu lầm/ghét bỏ đối phương từ giây phút gặp gỡ đầu tiên rồi dần dần phải lòng nhau cũng quá quen thuộc với khán giả. Một số bộ phim truyền hình hài lãng mạn Hàn Quốc gần đây như Khách sạn vương giả (King the land) vẫn áp dụng thành công mô tuýp này.

Đáng tiếc, Chàng quỷ của tôi chưa thể bùng nổ vì lối thể hiện của hai ngôi sao chính trong phim là Song Kang và Kim Yoo Jung đều gây tranh cãi. Kim Yoo Jung bị chê gượng gạo và đây là lần hiếm hoi người đẹp chịu ý kiến trái chiều về diễn xuất. Còn Song Kang không ngừng hứng "gạch đá" vì biểu cảm gương mặt đơ cứng, hành động khoa trương.

Vẫn còn nhiều khán giả tò mò về diễn biến câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính trong Chàng quỷ của tôi POSTER PHIM

Tuy nhiên, Chàng quỷ của tôi "ăn điểm" ở góc quay đẹp, mang tính thẩm mỹ cao. Những khái niệm của thế giới ma quỷ, địa ngục… được diễn giải đơn giản, dễ hiểu. Nhan sắc không góc chết của Song Kang và Kim Yoo Jung càng khiến nhiều fan khó dứt khỏi màn hình.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Jeong Gu Won và Do Do Hee được dự đoán là sẽ tiến triển hấp dẫn hơn ở các tập sau. Đặc biệt, tình tiết để cả hai chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng đầy thú vị cũng là yếu tố rất được khán giả Chàng quỷ của tôi kỳ vọng.