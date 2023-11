Màn kết hợp giữa Shin Hyun Bin và nam thần Jung Woo Sung được nhiều người xem mong đợi. Tell Me that You Love Me do Kim Yoon Jin làm đạo diễn, Kim Min Jung viết kịch bản. Bộ phim dự kiến lên sóng từ ngày 27.11 trên kênh cáp ENA