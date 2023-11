Phim mới của biên kịch 'Penthouse': Nội dung lỗi thời, diễn viên làm 'lố'

Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven) là dự án mới nhất của Kim Soon Ok, biên kịch phim Penthouse POSTER PHIM

Một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong đợi nhất nửa cuối năm 2023

Trước khi chính thức lên sóng, Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven, hay còn gọi 7 Escape) nhận được nhiều sự kỳ vọng từ công chúng. Bởi đây là dự án đánh dấu màn trở lại của Kim Soon Ok, biên kịch đứng sau sêri ăn khách Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse: War in life)…

Đồng thời, Cuộc chiến sinh tồn là tác phẩm thứ ba mà Kim Soon Ok cùng đạo diễn Joo Dong Min hợp tác. Bộ đôi này từng làm việc chung trong Hoàng hậu cuối cùng và Penthouse. Ngoài ra, Cuộc chiến sinh tồn cũng quy tụ dàn sao Hàn hùng hậu như Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung, Jo Jae Yoon, Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi, Jo Yoon Hee…

Uhm Ki Joon là một trong những diễn viên gây chú ý trong tác phẩm POSTER PHIM

Đặc biệt, The Escape of the Seven được xem là "con cưng" của đài SBS (Hàn Quốc). Bởi tác phẩm thuộc thể loại báo thù - dòng phim kịch tính hấp dẫn cũng như thế mạnh của nhà đài và còn được chiếu vào tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, khung giờ đẹp của SBS.

Bằng chứng là hầu hết những sêri phát sóng tối thứ thứ sáu, thứ bảy năm nay của SBS như Người thầy y đức 3, Ác quỷ, Những người ứng cứu đầu tiên 2… đều đạt rating trên 10%, thậm chí Tài xế Taxi 2 còn lập kỷ lục rating lên đến hơn 20% trên toàn quốc. Do đó, Cuộc chiến sinh tồn trước khi ra mắt đã được dự đoán sẽ "làm nên chuyện" khi có ê kíp chất lượng và có sự hậu thuẫn từ SBS, nhà đài lớn của xứ kim chi.

Phim nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi còn là dự án trên giấy cho đến lúc phát sóng POSTER PHIM

Liên tiếp gây tranh cãi

Đáng tiếc, sau 1 tháng rưỡi phát sóng, Cuộc chiến sinh tồn không đạt thành tích như kỳ vọng và liên tiếp vướng lùm xùm. Ngay từ hai tập đầu tiên, bộ phim đã vấp phải hàng loạt phản ứng tiêu cực từ số đông khán giả vì những cảnh mẹ ngược đãi con gái ruột, nữ sinh trung học đẻ con trong trường, bạo lực học đường…

Đến các tập sau, đứa con tinh thần của biên kịch Kim Soon Ok tiếp tục gây tranh cãi dữ dội từ cách lồng ghép nhiều yếu tố bạo lực máu me, trẻ vị thành niên vướng vào các mối quan hệ tình ái nhạy cảm, giáo viên phân biệt đối xử và ăn hối lộ cho đến việc các nhân vật điên cuồng dùng chất cấm…

"Đây là một bộ phim khiến bạn phải phát điên khi xem", một ý kiến nhận về nhiều lượt tán thành trên mạng xã hội POSTER PHIM

Làn sóng tẩy chay Cuộc chiến sinh tồn phản ánh rõ qua tình hình rating đáng thất vọng. Tỷ xuất người xem tác phẩm quanh quẩn ở mức 5 - 6% và đạt 5,6% ở tập mới nhất (tập 12), thành tích khá thấp so với một bộ phim được phát sóng khung giờ cuối tuần trên SBS, đài truyền hình trung ương Hàn Quốc. Mức độ thảo luận về phim cũng kém hơn hẳn so với các sêri xứ kim chi đang chiếu hiện giờ.

Osen (Hàn Quốc) nhận định lý do khiến Cuộc chiến sinh tồn có tỷ suất người xem bất ổn là do cốt truyện báo thù "ăn miếng trả miếng" cùng bối cảnh giới tài phiệt xấu xí và hình tượng nhân vật ác độc điên loạn đã trở nên lỗi thời đối với hầu hết khán giả. Những người xem trước màn ảnh nhỏ giờ đây chẳng còn hứng thú trước các tình huống giật gân đầy bạo lực, chân dung hung thủ đứng sau những cái chết đáng ngờ, cú twist về danh tính bí ẩn của các nhân vật mới cũng như chuyện hết người này đến người kia chết đi sống lại...

Người xem bức xúc về nhân vật giáo viên Go Myoung Ji ác độc, nói dối hãm hại học trò, ăn hối lộ ngang nhiên POSTER PHIM

Bên cạnh đó, nhiều bình luận "ném đá" Cuộc chiến sinh tồn phi thực tế, phỉ báng nghề nghiệp người khác. Không ít người xem còn gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc phàn nàn về các chi tiết gây khó chịu của phim.

Đặc biệt, diễn xuất của dàn sao Hàn trong Cuộc chiến sinh tồn cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Các tên tuổi quen thuộc như Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung và Jo Jae Yoon thể hiện dạng vai tương tự như trong phim Penthouse nên nét diễn cũng không đột phá.

Các diễn viên Hwang Jung Eum (ảnh trái), Lee Yoo Bi (dưới), Jo Yoon Hee luôn mang dáng vẻ "lên gân" trong nhiều cảnh phim

CẮT TỪ CLIP

Trong khi đó, nhiều khán giả nhận xét Hwang Jung Eum, Lee Yoo Bi, Jo Yoon Hee thường vận dụng biểu cảm "lố", kiểu trợn mắt và lên giọng ở hàng loạt phân đoạn nhằm thể hiện vẻ nham hiểm, độc ác lẫn vô liêm sỉ của nhân vật mà họ đảm nhận.

Cuộc chiến sinh tồn sẽ có mùa tiếp theo

Cuộc chiến sinh tồn còn 5 tập nữa sẽ kết thúc. Tuy nhiên, phim đang chịu thất thế trước hai đối thủ mạnh chiếu cùng khung giờ là Người yêu dấu mùa 2 và Cô nàng Gang Nam Soon mạnh mẽ. Truyền thông Hàn đánh giá The Escape of the Seven cần có sự thay đổi mạnh mẽ để thu hút lại người xem, nhất là khi phim sẽ có mùa tiếp theo dự kiến chiếu vào năm sau.

Vì phim vướng nhiều tranh cãi, biên kịch Kim Soon Ok cũng bị chỉ trích và tẩy chay POSTER PHIM

Trước mắt, SBS thông báo nhà làm phim Joo Dong Min sẽ không chỉ đạo mùa 2 của Cuộc chiến sinh tồn. Thay vào đó, người đồng đạo diễn mùa 1 là Oh Joon Hyuk sẽ chịu trách nhiệm cầm trịch mùa 2. Còn nhân tố bị chỉ trích nhiều nhất là biên kịch Kim Soon Ok vẫn tiếp tục đồng hành cùng sêri này. Khán giả hy vọng việc thay đổi đạo diễn sẽ giúp The Escape of the Seven "lột xác" ở mùa sau.