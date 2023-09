Hwang Jung Eum gây tranh cãi với '7 Escape', bị so sánh với 'Penthouse'

Nối tiếp thành công của sê ri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu đình đám một thời, biên kịch Kim Soon Ok tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn Joo Dong Min cho ra mắt dự án 7 Escape: Cuộc chiến sinh tồn (đài SBS), quy tụ dàn sao Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi, Jo Yoon Hee… Ngay sau khi phát sóng những tập đầu tiên, phim nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

7 Escape bị đặt lên bàn cân với Penthouse POSTER PHIM

Trong phim, Hwang Jung Eum vào vai Geum Ra Hee - CEO tài năng và tàn bạo của một công ty sản xuất phim truyền hình. Cô coi tiền bạc và thành công là những giá trị lớn nhất trong cuộc sống, đồng thời cũng luôn tự cho mình là đúng. Ra Hee tìm kiếm đứa con gái mà mình đã bỏ rơi 15 năm trước để thừa kế khối tài sản khổng lồ từ gia đình nhà chồng. Jo Yoon Hee vào vai Go Myung Ji - giáo viên trường trung học. Cô tung ra những tin đồn kỳ lạ về học sinh khắp trường để tránh bị phát hiện chuyện ngoại tình với con trai hiệu trưởng.

Tuy được biết đến là bộ phim truyền hình kịch tính tiếp nối sê ri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (chiếu trên VieON, ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất 29,2%), nhưng phản hồi từ người xem 7 Escape không còn tốt như trước, tỷ suất người xem ở mức 6%, thấp hơn tuần đầu của Penthouse mùa 1 với 9,2%.

7 Escape nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả khi có các tình tiết lạm dụng trẻ em, âm mưu giết người, ngoại tình, bao nuôi "bé đường", sinh con khi chưa đủ tuổi vị thành niên và bạo lực học đường. Bên cạnh đó, diễn xuất của Hwang Jung Eun và Jo Yoon Hee hóa thân vào nhân vật phản diện chưa đủ thuyết phục người xem.

Dù sở hữu nhiều kinh nghiệm diễn xuất, song lần hóa thân này khiến Hwang Jung Eum gặp ý kiến trái chiều POSTER PHIM

Trong lần đầu thử sức với nhân vật phản diện, nhiều khán giả không hài lòng về diễn xuất lúng túng của hai ngôi sao, mặc dù trước đây họ hiếm khi gây tranh cãi về kỹ năng nghề nghiệp của mình. Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Hàn còn so sánh Hwang Jung Eum, Jo Yoon Hee với Kim So Yeon của "siêu phẩm" Penthouse. Bởi lẽ họ muốn cả hai có thể thoát khỏi hình ảnh chính diện thường thấy để có bước nhảy vọt như Kim So Yeon với vai Cheon Seo Jin.

Tương tự Cheon Seo Jin trong Penthouse, vai Geum Ra Hee của Hwang Jung Eum là một nhân vật quan trọng, có nhiều cảnh quay. Sau 2 tập phát sóng, khán giả ấn tượng với cảnh cô hành hung con gái ruột tàn nhẫn và rơi những giọt nước mắt giả tạo hòng đạt được tham vọng. Tuy nhiên, những hành động độc ác của Geum Ra Hee diễn ra liên tục, khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi lớn liệu bộ phim muốn truyền tải thông điệp gì.



Trong khi Jo Yoon Hee không có nhiều thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Do đó, cảnh cô đe dọa một học sinh khi bị phát hiện ngoại tình và cảnh bộc lộ bản chất tham lam với chiếc vòng tay kim cương chưa đủ sức tác động nhiều đến khán giả, để có thể coi là "ác nữ".

Jo Yoon Hee có sự nghiệp mờ nhạt khi bước vào cuộc hôn nhân ồn ào với Jang Dong Gun POSTER PHIM

Mặt khác, "ác nữ" Penthouse Kim So Yeon, Hwang Jung Eum và Jo Yoon Hee đều có điểm chung đặc biệt khi tham gia vào dự án của biên kịch Kim Soon Ok. Được biết, "dì Trinh" Kim So Yeon trở lại màn ảnh với vai phản diện Cheon Seo Jin trong Penthouse sau khi kết hôn với Lee Sang Woo. Trong khi, hai "ác nữ" nhà 7 Escape tái xuất màn ảnh sau khi trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống gia đình: Hwang Jung Eum rút đơn ly hôn và tái hợp với chồng, Jo Yoon Hee ly hôn tài tử Jang Dong Gun. Đồng thời, đây cũng là lần đầu họ đảm nhận một vai phản diện kể từ khi ra mắt.