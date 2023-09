Phim mới của biên kịch ‘Penthouse’ gây tranh cãi vì cảnh bạo lực

Cuộc chiến sinh tồn có màn mở đầu gây sốc với cảnh mẹ bạo hành con, nữ sinh trung học sinh nở ngay tại trường CẮT TỪ PHIM

Tập 1 và 2 Cuộc chiến sinh tồn (The Escape Of The Seven hay còn gọi 7 Escape) tràn ngập tình tiết kịch tính gây sốc kết hợp với các cảnh bạo lực từ ngôn từ đến hành động. Đây là cách mở màn phim rất đặc trưng của biên kịch Kim Soon Ok, cũng là "mẹ đẻ" của sê ri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu.



Hai tập đầu tiên của Cuộc chiến sinh tồn tập trung vào nữ sinh trung học ngây thơ Bang Da Mi (Jung Ra El). Cuộc sống của cô bỗng bị đảo lộn vì mẹ ruột Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) xuất hiện sau hàng chục năm biến mất. Bang Da Mi buộc rời xa bố mẹ nuôi, trở về cạnh mẹ ruột nhằm giúp bà mẹ tham lam này lấy lòng ông nội giàu có Bang Chil Sung.

Geum Ra Hee (phải) là một bà mẹ tham vọng và không ngần ngại lợi dụng con gái ruột POSTER PHIM

Tới ngôi trường mới, Bang Da Mi chịu sự hiếp đáp từ một số bạn học do Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) đứng sau. Han Mo Ne mang vỏ bọc tốt bụng với đam mê muốn trở thành ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Cô nàng này cố tình tiếp cận và lợi dụng Bang Da Mi. Trong một sự cố, Han Mo Ne sinh con ngay tại phòng mỹ thuật của trường. Bang Da Mi lương thiện nhận lời giúp bạn che giấu vụ việc, nhưng không ngờ điều này khiến bản thân bị hiểu lầm là mẹ của đứa trẻ…

Những lời dối trá của những người xung quanh từ giáo viên chủ nhiệm, tình nhân của ông nội cho đến bạn học đã đẩy cô bé yếu đuối Bang Da Mi vào tình thế bi thảm. Còn mẹ ruột Geum Ra Hee cũng không tin tưởng và quay sang chửi bới, đánh đập cô con gái vẫn đang tuổi vị thành niên.

Cảnh phim Han Mo Ne sinh con ngay tại trường học gây sốc CẮT TỪ PHIM

Trên mạng xã hội, nhiều dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hàng loạt cảnh phim xoay quanh một người mẹ như Geum Ra He lợi dụng con gái để thỏa mãn hư vinh của bản thân và nhẫn tâm bạo hành, nói những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí muốn đẩy con đến chỗ chết. Những khoảnh khắc cuối tập 2 Cuộc chiến sinh tồn, Geum Ra He còn lạnh lùng bóp cổ và đẩy Bang Da Mi đến mức bể bồn cá.

Các tình tiết nữ sinh trung học sinh con ở trường, bạo lực từ gia đình đến học đường, truyền thông bóp méo sai sự thật… trên phim càng khiến người xem ác cảm.

Một trong những phân đoạn mẹ ruột bạo hành con gái trên phim

Tại diễn đàn The qoo (Hàn Quốc), chủ đề xoay quanh hai tập đầu tiên Cuộc chiến sinh tồn tràn ngập bình luận bức xúc: "Trời ơi, sao một người mẹ lại bạo hành con gái mình đến như thế?", "Hoang mang không hiểu tại sao một đứa trẻ lại bị đánh đập dã man", "Tôi không nghĩ bất cứ ai đầu óc tỉnh táo lại có thể xem tác phẩm này. Geum Ra Hee và Han Mo Ne là những nhân vật tâm thần khùng điên", "Tôi cảm thấy thật ngu ngốc vì đã xem hết tập phim này", "Tôi đã coi phim với sự hoài nghi. Phim kịch tính hóa mọi thứ và rất kém chất lượng"…

Tờ Insight cũng nhận định Cuộc chiến sinh tồn có cốt truyện quá cực đoan, độc hại cùng dàn nhân vật mất nhân tính. Bài viết của Insight thu hút nhiều ý kiến tán thành: "Cần phải dừng những bộ phim tệ hại này lại", "Giờ tôi bắt đầu thấy sợ nhà biên kịch Kim Soon Ok này rồi", "Cốt truyện thực sự điên rồ. Nó chẳng có ý nghĩa, thông điệp hay bài học nào để rút ra qua bất kỳ điều gì trong mấy nội dung đó", "Bộ phim hoàn toàn không tốt cho sức khỏe tinh thần của chúng ta"...

Tác phẩm cũng có các tuyến nhân vật tài phiệt, chi tiết về khoảng cách giai cấp giàu nghèo hay vấn nạn bạo lực học đường (ảnh)… quen thuộc trong các phim của Kim Soon Ok nói riêng và những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc nói chung CẮT TỪ PHIM

Những ngày qua, biên kịch Kim Soon Ok cũng hứng nhiều "gạch đá". Một bình luận gây chú ý: "Sê ri Penthouse và The Escape Of The Seven này của Kim Soon Ok ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người xem tệ hơn gấp tỉ lần". Một tài khoản Instagram khác còn tuyên bố "ngừng xem phim của Kim Soon Ok vì bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình".

Trong khi nhiều khán giả cảm thấy "quá sức chịu đựng" sau hai tập đầu tiên Cuộc chiến sinh tồn, thì vẫn có không ít người xem bị hấp dẫn bởi những tình tiết gây sốc của phim. Một bộ phận dân mạng khen ngợi tác phẩm hấp dẫn và đem đến góc nhìn thực tế về xã hội thối nát hiện giờ, đồng thời đánh giá cao lối viết ngày càng khó đoán của biên kịch Kim Soon Ok cũng như mong chờ bộ phim sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào.

Hai nam diễn viên Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu là Uhm Ki Joon và Yoon Jong Hoon trong Cuộc chiến sinh tồn POSTER PHIM

Đây không phải lần đầu biên kịch Kim Soon Ok gây tranh cãi với đứa con tinh thần của mình. Trước Cuộc chiến sinh tồn, ba mùa của sê ri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu của bà luôn nhận các phản hồi trái chiều nhưng vẫn thành công.

7 Escape quy tụ dàn sao Hàn từng đóng Penthouse là Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung, Jo Jae Yoon… Phim còn có sự góp mặt của Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi, Jo Yoon Hee… Tập 1 và 2 Cuộc chiến sinh tồn lần lượt đạt rating 6% và 6,1%.