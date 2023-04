Ác nữ ‘Penthouse’ Kim So Yeon quyến rũ trong phim mới

"Ác nữ" Kim So Yeon trở lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau 2 năm, kể từ sêri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu CẮT TỪ CLIP

Một tháng trước ngày lên sóng, Tale Of The Nine-Tailed 1938 (Bạn trai tôi là hồ ly mùa 2) khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với teaser ngập tràn cảnh hành động gây cấn. Đặc biệt, sự xuất hiện của Kim So Yeon trong vai Ryu Hong Joo gây ấn tượng mạnh.

Ngay khi mới lộ diện, Ryu Hong Joo gây chú ý với tạo hình cổ trang lộng lẫy cùng phong thái quyến rũ. Cũng trong teaser, người đẹp có vài cảnh chiến đấu tay đôi với Lee Yeon (Lee Dong Wook đóng) và còn cho thấy khả năng dùng kiếm điêu luyện của mình khi bị bao vây.

Kim So Yeon (trên) và Lee Dong Wook trong teaser phim CẮT TỪ CLIP

Sự cao ngạo, ánh nhìn lạnh nhạt và nụ cười bí ẩn của Ryu Hong Joo càng làm khán giả tò mò hơn về nhân vật này trong Tale Of The Nine-Tailed 1938. Bên cạnh đó, vẻ đẹp sắc sảo của Kim So Yeon ở tuổi 43 cũng khiến khán giả trầm trồ. Trước đó, trên poster phim, mỹ nhân 8X cũng nổi bật nhờ tạo hình váy đỏ sang chảnh.

Tale Of The Nine-Tailed 1938 đánh dấu màn tái xuất của Kim So Yeon trên sóng truyền hình sau sêri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu ăn khách hồi năm 2020 - 2021. Trong cả 3 mùa Penthouse, nữ diễn viên đã thể hiện hoàn hảo nhân vật Cheon Seo Jin, một "ác nữ" tham vọng đến mức cực đoan.

Nhờ lối diễn xuất linh động và biểu cảm đa dạng của Kim So Yeon, Cheon Seo Jin của Penthouse gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc

Nữ diễn viên được kỳ vọng với vai diễn trong Tale Of The Nine-Tailed 1938

Nhờ vai diễn Cheon Seo Jin, Kim So Yeon chiến thắng hàng loạt giải thưởng, trong đó có Daesang (giải thưởng lớn, quan trọng nhất) tại SBS Drama Awards 2021 và Thị hậu Baeksang 2021. Sắp tới, ngoài Tale Of The Nine-Tailed 1938, Kim So Yeon còn góp mặt trong Taxi Driver 2 với vai khách mời đặc biệt.

Tale Of The Nine-Tailed 1938 là mùa tiếp theo của Tale Of The Nine Tailed (Bạn trai tôi là hồ ly 1). Tale Of The Nine-Tailed 1938 thuộc thể loại hành động giả tưởng, hứa hẹn có nhiều yếu tố huyền bí với những vị thần, quái vật cùng các câu chuyện xa xưa đầy màu sắc.

Poster phim Tale Of The Nine-Tailed 1938

Tale Of The Nine-Tailed 1938 vẫn do bộ đôi đạo diễn Kang Shin Hyo - biên kịch Han Woo Ri phụ trách. Phim quy tụ dàn sao Hàn gồm Lee Dong Wook, Kim Bum, Kim So Yeon, Ryu Kyung Soo… Tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 6.5 trên kênh cáp tvN.