Mỹ nhân Hàn được gán ghép với Lee Je Hoon trong ‘Taxi Driver 2’

Nhân vật Ahn Go Eun của Pyo Ye Jin được khán giả yêu mến trong Taxi Driver 2

POSTER PHIM

Sau 12 tập, Taxi Driver 2 (Ẩn danh 2) liên tục lập kỷ lục rating và đứng vững trong top phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện giờ. Là bóng hồng duy nhất trong dàn diễn viên chính của tác phẩm, Pyo Ye Jin cũng nhận được nhiều sự yêu mến bên cạnh màn thể hiện xuất sắc của nam chính Lee Je Hoon.

Trong Taxi Driver 2, Pyo Ye Jin đảm nhận vai Ahn Go Eun, bề ngoài là kế toán của một công ty taxi nhưng thật ra lại là một hacker chuyên nghiệp thuộc nhóm Taxi cầu vồng. Cô được xem là người hùng trong bóng tối và cũng là trợ thủ đắc lực của Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng).

Nữ diễn viên khiến khán giả "dở khóc dở cười" trong cảnh giả vờ đau buồn tại đám tang của Kim Do Ki POSTER PHIM

Ở mùa 1, Pyo Ye Jin đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khi nhân vật của cô trải qua biến cố gia đình và quyết tâm trả thù, đòi lại công bằng cho bản thân cũng như những người chịu ức hiếp trong xã hội. Nữ diễn viên thể hiện khéo léo tính cách mạnh mẽ, dứt khoát và sự thông minh của Ahn Go Eun.

Đến mùa 2 Taxi Driver, Ahn Go Eun qua diễn xuất của Pyo Ye Jin vẫn nổi bật với cá tính cuốn hút, tràn đầy nhiệt huyết cùng vẻ đẹp năng động dễ thương. Những màn "nhập vai" thú vị của Pyo Ye Jin khi phá án và sự tung hứng duyên dáng giữa cô với các bạn diễn trong phim cũng mang lại nhiều tiếng cười cho người xem.

Lee Je Hoon và Pyo Ye Jin ăn ý trên màn ảnh nhỏ POSTER PHIM

Đặc biệt, trong các tập phim gần đây, "phản ứng hóa học" ngọt ngào giữa Pyo Ye Jin và Lee Je Hoon gây sốt. Ở mùa 2 Taxi Driver, nhân vật Kim Do Ki và Ahn Go Eun của cả hai từng đóng giả là vợ chồng mới cưới để điều tra phá án. Sau đó, tương tác của Kim Do Ki và Ahn Go Eun ngày càng tự nhiên hơn khi cùng nhau vạch trần những âm mưu đen tối của bọn tội phạm.

Trên mạng xã hội, nhiều phân đoạn riêng của hai nhân vật Kim Do Ki và Ahn Go Eun trong Taxi Driver 2 được bàn luận sôi nổi. Khán giả cũng nhiệt tình gán ghép cả hai, mong họ có thêm nhiều cảnh diễn đôi hơn ở các tập phim sắp tới và có cái kết bên nhau.

Khán giả mong cả hai có thêm nhiều cảnh ngọt ngào POSTER PHIM

Ngoài Taxi Driver mùa 2, Pyo Ye Jin còn đang gây chú ý với vai Jang Ga Ram trong Thanh xuân nở rộ (Our Blooming Youth). Dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng Jang Ga Ram cũng chiếm cảm tình vì sự chân thành và nét lanh lợi hồn nhiên.

Sports Khan khen ngợi Pyo Ye Jin tỏa sáng dù ở bất kỳ vai diễn nào, đồng thời, cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng lối diễn xuất mang đậm bản sắc riêng. Bằng chứng là mỹ nhân 31 tuổi từng hứng chịu "gạch đá" tơi bời vì đóng vai "tiểu tam" Ohn Yoo Ri trong Vị khách V.I.P (chiếu năm 2019) quá tốt.

Người đẹp trong phim Thanh xuân nở rộ POSTER PHIM

Pyo Ye Jin bị ghét bỏ trong phim Vị khách V.I.P POSTER PHIM

Pyo Ye Jin đã có hơn 10 năm đóng phim. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, nữ diễn viên có quãng thời gian làm tiếp viên hàng không. Người đẹp sinh năm 1992 quen thuộc với khán giả Việt Nam qua loạt phim Tiệm may quý ông, Thanh xuân vật vã, Thư ký Kim, Vị khách V.I.P, sêri Taxi Driver…