‘Taxi Driver 2’ ngày càng gây cấn, rating tăng kỷ lục

Kim Do Ki lần này giả làm bác sĩ để điều tra POSTER PHIM

Tập 9 và 10 Taxi Driver 2 tiếp tục đưa khán giả đến hành trình phá án hấp dẫn của nhóm Taxi cầu vồng. Lần này, nam chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) cùng Jang Sung Chul (Kim Eui Sung), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) phát huy tinh thần đồng đội một cách ăn ý để vạch trần tội ác của nữ bác sĩ, viện trưởng quỷ quyệt Ahn Young Sook (Lee Hang Na).

Mang danh người đứng đầu một bệnh viện, nhưng Ahn Young Sook không thể phẫu thuật. Thay vào đó, cô giao trách nhiệm trên bàn mổ cho Gong Soo Ho (Kim Jae Min), một người không phải là bác sĩ mà chỉ là nhân viên buôn bán thiết bị y tế.

Ahn Young Sook được miêu tả là một con quỷ khoác áo blouse trắng CẮT TỪ CLIP

Không khí hai tập vừa qua Taxi Driver 2 thêm phần căng thẳng đầy tăm tối với những cảnh Ahn Young Sook thường xuyên bước vào phòng phẫu thuật sau khi uống rượu, luôn coi mạng sống của bệnh nhân là cái cớ để kiếm tiền và nhiều lần có hành vi lạm quyền đáng sợ.

Loạt hành vi vô đạo đức của Ahn Young Sook bị Kim Do Ki cũng như nhóm Taxi cầu vồng đưa ra ánh sáng. Đáng nói hơn, Ahn Young Sook vẫn không hề hối lỗi dù bị bắt và chịu sự lên án dữ dội. Thậm chí, cô còn dự định mở phòng khám mới sau khi thay đổi tên tuổi. Tuy nhiên, Kim Do Ki đã nhanh chóng phá vỡ kế hoạch này của Ahn Young Sook, bắt ả phải nếm trải những nỗi sợ hãi, đau đớn tương tự các nạn nhân của mình.

Kim Do Ki liên tục trải qua nhiều nguy hiểm khi phá án POSTER PHIM

Đặc biệt, trong quá trình làm rõ vụ án của Ahn Young Sook, Kim Do Ki không ngừng đối mặt nguy hiểm. Anh suýt lộ danh tính và thiếu chút nữa là bị phẫu thuật. Mạch phim Taxi Driver 2 trong tập 9, 10 được đẩy lên cao trào bằng khoảnh khắc chiếc xe taxi của Kim Do Ki bỗng dưng phát nổ ngay trước mắt đồng đội.

Hóa ra, nhân vật bí ẩn On Ha Joon (Shin Jae Ha) chính là kẻ đứng sau hãm hại Kim Do Ki. Trong khi khán giả chưa hết bàng hoàng thì ê kíp Taxi Driver 2 đã công bố video giới thiệu tập 11, hé lộ tình tiết các thành viên nhóm Taxi cầu vồng khóc thương tâm trước di ảnh của Kim Do Ki.

On Ha Joon (ảnh dưới) khiến xe của Kim Do Ki phát nổ CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, nhiều người xem nhanh chóng phát hiện Kim Do Ki một lần nữa xuất hiện trở lại cùng nhóm Taxi cầu vồng trong những khoảnh khắc cuối trailer tập 11. Dân mạng phỏng đoán đội Taxi cầu vồng dường như đã sớm nhận ra điều bất thường của On Ha Joon và âm thầm điều tra về hắn. Số bình luận khác cho rằng Kim Do Ki đang giả chết để "giăng bẫy" On Ha Joon.

Các phân đoạn được "úp mở" trong video nhá hàng tập 11 Taxi Driver 2 càng khiến khán giả mong ngóng hơn màn đối đầu sắp tới giữa nhóm Taxi cầu vồng của Kim Do Ki và phe On Ha Joon gian ác. Sự kỳ vọng của người xem báo hiệu rating Ẩn danh 2 sẽ tiếp tục tăng mạnh ở các tập sau.

On Ha Joon ngày càng bộc lộ dã tâm POSTER PHIM

Phân đoạn di ảnh của nam chính Kim Do Ki khiến khán giả sốc CẮT TỪ CLIP

Được biết, rating tập 10 đạt 17,7%. Đây là mức tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay, đồng thời phá vỡ kỷ lục của mùa 1 Taxi Driver. Truyền thông Hàn nhận định Taxi Driver 2 có thể sẽ cán mốc rating 20% trước khi kết thúc.

Taxi Driver dựa trên truyện tranh mạng Mobeomtaxi (The Deluxe Taxi) do Carlos sáng tác và Lee Jae Jin minh họa. Mùa 2 tác phẩm được Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram… Taxi Driver 2 đang phát sóng trên SBS khung giờ tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần.