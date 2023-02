'Taxi Driver 2': Lee Je Hoon phá án tại Việt Nam

Tập 2 phim Taxi Driver có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi kịch tính, rating đạt 10,3% trên SBS CẮT TỪ PHIM

Nội dung tập 2 chủ yếu xoay quanh cuộc chiến của nam chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) chống lại băng nhóm lừa đảo người Hàn Quốc ở Việt Nam. Đồng hành cùng Kim Do Ki là các cộng sự quen thuộc của hãng Taxi cầu vồng, gồm Jang Sung Chul (Kim Eui Sung), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram).



Kim Do Ki và đồng đội phối hợp ăn ý thành công triệt phá tận gốc băng tội phạm người Hàn hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam, giúp các nạn nhân được trở về với gia đình. Đồng thời, nhóm của Kim Do Ki cũng bàng hoàng khi phát hiện kẻ đứng sau tổ chức này chính là sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc Kim Hyung Sub (Park Sung Geun).

Trên mạng xã hội, khán giả Việt nhận xét đoàn làm phim Taxi Driver 2 lồng ghép khéo léo bối cảnh Việt Nam CẮT TỪ PHIM

Tương tự tập 1, các bối cảnh Việt Nam trong tập 2 Taxi Driver 2 không được đề cập địa danh cụ thể. Ê kíp lấy một cái tên giả tưởng là Cotaya, miêu tả đây là một thành phố thuộc Việt Nam và cũng là nơi có hang ổ của đám tội phạm tổ chức cờ bạc bất hợp pháp. Phong cảnh Việt Nam với cầu Rồng ở Đà Nẵng, Hồ Thủy Tiên ở Huế cùng bờ biển xanh, đường phố nhiều xe máy, quán ăn vỉa hè, phở, áo dài… cũng xuất hiện trong tập 2.

Một số nhân vật cảnh sát, y tá, bác sĩ... người Việt Nam xuất hiện trong tập 2

CẮT TỪ PHIM

Đáng chú ý, tình tiết Choi Kyung Koo - Park Jin Eon mặc đồng phục công an Việt Nam, dũng cảm giúp Kim Do Ki phá vòng vây trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ngoài ra, ở cuối tập phim, sự xuất hiện của lực lượng chức năng Việt Nam cũng giúp khép lại êm đẹp vụ án yếu tố nước ngoài.

Mùa 2 Taxi Driver do Oh Sang Ho viết kịch bản, Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram… Tác phẩm đang phát sóng trên SBS khung giờ tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần.