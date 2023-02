Xem nhanh 12h: Phía sau bức ảnh chiến sĩ Việt Nam ăn bánh mì | Shipper bị đánh gãy 2 tay

Bộ đội Việt Nam tìm thấy thêm hai vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 18.2.2023 (theo giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân sau trận động đất lịch sử tại tỉnh Hatay (thuộc miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ). Theo cập nhật mới nhất, đoàn đã xác định được hai vị trí có nạn nhân thiệt mạng.

Bộ đội Việt Nam tìm thấy thêm hai vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương, bộ đội Việt Nam đã thực hiện tìm kiếm nhiều địa điểm ở khu vực xã Cebrail thuộc thành phố Antakya (thủ phủ của tỉnh Hatay).

Phía sau tấm ảnh lính cứu hỏa Việt Nam ăn bánh mì giữa đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Dự kiến chiều nay 19.2.2023, lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về đến sân bay Nội Bài (tại Hà Nội) vào lúc hơn 15 giờ, sau hơn 7 ngày thực hiện nhiệm vụ cứu nạn quốc tế.

Trong lúc các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ dưới thời tiết khắc nghiệt và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn vì tàn dư của trận động đất lịch sử, thì ở quê nhà, người thân của họ trông ngóng tin tức hằng ngày. Trước ngày các chiến sĩ của Đoàn Công an trở về nước, đại tá Huỳnh Quang Tâm, là Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (tức PC07, Công an TP.HCM) đã cùng các đại diện đơn vị đã đến thăm gia đình các chiến sĩ công an tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An và Lào Cai bị tạm giữ

Vào ngày hôm qua (18.2), chuỗi vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục có thêm diễn biến mới. Cụ thể, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã khám xét nơi làm việc của ông Dương Đức Minh, là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 24-01D (thuộc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh Lào Cai). Đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phó giám đốc trung tâm này.

Cũng trong ngày 18.2, một Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm khác ở tỉnh Nghệ An cũng bị tạm giữ hình sự. Thông tin từ Công an thành phố Vinh (tại Nghệ An) cho biết cơ quan này đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D và tạm giữ 3 người của trung tâm này để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trong đó có ông Nguyễn Tiến Hòa (40 tuổi, là phó giám đốc).

Công an Cần Thơ khởi tố vụ án liên quan 7 gói thầu với Việt Á

Trong 7 gói thầu mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19 năm 2020 - 2021 bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, có 6 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Công an Cần Thơ khởi tố vụ án liên quan 7 gói thầu với Việt Á

Làm rõ vụ shipper bị đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi

Chỉ vì tranh cãi lúc giao cho khách hai cây hoa đỗ quyên, một shipper ở H.Nghĩa hành (Quảng Ngãi) đã bị đánh gãy hai tay. Shipper là anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi). Anh Đạt cho biết hiện đang điều trị tại tại Bệnh viện Quân y C17 (ở Đà Nẵng). Theo lời kể của nam shipper, vợ chồng người nhận hàng không nhận hàng là hai cây hoa đỗ quyên và có lời qua tiếng lại với người bán. Sau đó nam shipper yêu cầu vợ chồng này trả phí vận chuyển thì bị người chồng lao vào đánh đập dữ dội.

Y bác sĩ đang bó bột cánh tay cho anh Đạt NVCC

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đã mời người đàn ông hành hung người giao hàng đến trụ sở Công an xã Nghĩa Lâm để làm rõ. Ban đầu, ông này thừa nhận mình có đánh shipper. sự việc đang được công an H.Tư Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạt nữ tài xế ô tô buông cả 2 tay để quay TikTok khi lái xe

Một phụ nữ ở tỉnh Hưng Yên chỉ vì muốn sống ảo trên mạng xã hội, đã thản nhiên buông cần cái ô tô, bấm điện thoại dù ô tô đang chạy trên đường.

Sáng 18.2.2023, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) cho biết đã ra quyết định xử phạt nữ tài xế này.

Phạt nữ tài xế ô tô buông cả 2 tay để quay TikTok khi lái xe





Cập nhật tình hình động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Theo số liệu cập nhật từ Reuters sáng 19.2, số người chết do trận động đất lịch sử ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 46.000 người.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thừa nhận rằng cơ hội tìm thấy thêm nạn nhân còn sống sót dưới các đống đổ nát sau thảm họa động đất ở 2 nước ngày càng thấp.

Lực lượng cứu nạn thường mô tả những người sống sót sau 5 ngày dưới đống đổ nát là "phép màu". Dù đã gần 14 ngày trôi qua, thời gian vàng 72 tiếng cứu nạn ngay khi xảy ra động đất cũng đã hết nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và hầu hết những ai theo dõi thông tin về trận động đất này đều hy vọng rằng lực lượng cứu nạn được chứng kiến thêm nhiều "phép màu".

Theo các chuyên gia, về cơ bản, các nạn nhân có thể duy trì sự sống tới một tuần hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Ông Zelensky: Ukraine ‘không phải điểm dừng cuối’ của Nga

Hãng Reuters ngày 18.2 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng rõ ràng Ukraine không phải điểm dừng cuối trong chiến dịch của Tổng thống NgaVladimir Putin.

Đồng thời, tổng thống Ukraine thúc giục các nước phương Tây nhanh chóng chuyển vũ khí hỗ trợ. Trong khi đó các nước phương Tây đã cam kết cung cấp xe tăng cho Ukraine cũng như đang đàm phán về khả năng viện trợ tên lửa cho nước này. Tuy nhiên, việc này vẫn đâu đó có sự do dự do lo ngại căng thẳng leo thang với Nga.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

"Xem nhanh 12h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 20.2.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.