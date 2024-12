Xem nhanh 20h ngày 11.12: Xác minh danh tính nữ tài xế vừa lái xe vừa hát karaoke | Hà Nội sắp rét 12 độ C

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xác minh danh tính nữ tài xế vừa lái xe vừa hát karaoke

Ngày 11.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang xác minh danh tính nữ tài xế vừa điều khiển xe ô tô, vừa cầm mic hát karaoke trong clip phát trên mạng xã hội vừa qua.

Nữ tài xế vừa lái xe vừa nhìn màn hình hát karaoke ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip nữ tài xế 1 tay lái xe ô tô, 1 tay cầm mic hát karaoke khiến dư luận bức xúc. Vì không thuộc lời nên nữ tài xế vừa lái xe vừa nhìn vào màn hình để hát, trên xe còn khoảng 4 - 5 phụ nữ khác đang cổ vũ.

Clip được gỡ bỏ ngay sau đó nhưng người xem đã lưu về và đăng lại. Nhiều người tỏ ra bức xúc, phản đối việc xem thường pháp luật và ảnh hưởng đến tính mạng của người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, nữ tài xế trên là chủ của một nhà hàng tiệc cưới, trú tại H.Krông Pắc (Đắk Lắk). Trong clip, nữ tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên QL14 chưa rõ địa phận thuộc tỉnh Đắk Lắk hay tỉnh Đắk Nông.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk đang mời nữ tài xế đến trụ sở làm rõ; Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đang xác minh để làm rõ vụ việc trên.

Đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, Hà Nội rét 12 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 11.12, không khí lạnh đã tiến sát đến khu vực vùng núi phía bắc.

Đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông, Hà Nội rét 12 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Từ đêm 12.12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

Không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 12.12 ở, Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; ở Bắc Trung bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất tính từ đầu mùa đông năm nay.

Tại Hà Nội, ngày và đêm 11.12, có lúc có mưa nhỏ, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15 - 17 độ C.

