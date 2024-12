Biến động vàng ngày 11.12: Giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng sau một đêm

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 11.12, giá vàng miếng SJC tăng mạnh từ 1 - 1,5 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá bán tăng mạnh hơn so với giá mua vào.

Đây là mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây của vàng miếng SJC.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)... niêm yết mua vào lên 84,6 triệu đồng, bán ra 87,1 triệu đồng.

Cùng chiều, giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng mạnh từ 700.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng.

Công ty SJC mua vào với giá 84,3 triệu đồng, bán ra 85,8 triệu đồng.

Công ty PNJ mua vào với giá 84,6 triệu đồng, bán ra 85,8 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào 84,5 triệu đồng, bán ra 85,9 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng sau một đêm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 7 USD, lên 2.701 USD/ounce và có thời điểm lên đến 2.704 USD/ounce. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 10.12), kim loại quý đã tăng mạnh khi đi từ mức 2.660 USD lên 2.695 USD khi được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và chiến lược của các ngân hàng trung ương. Các hoạt động mua vàng làm nơi trú ẩn an toàn tăng lên sau những biến động trong khu vực, bao gồm cả sự sụp đổ của chế độ cầm quyền lâu năm ở Syria.

Giá USD trong nước đồng loạt giảm trong khi thế giới tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ báo cáo lạm phát của Mỹ.

Sáng 11.12, giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 106,36 điểm, cao hơn hôm qua 0,3 điểm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.253 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương ứng.

Cụ thể, Vietcombank giảm 5 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 25.165 đồng, bán ra xuống 25.465 đồng; BIDV cũng giảm 5 đồng khi mua chuyển khoản còn 25.165 đồng và bán ra xuống 25.465 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tiếp tục đà giảm khi còn mua vào 25.530 đồng và bán ra xuống 25.650 đồng. So với hôm qua, USD tự do giảm 10 - 20 đồng.

Thị trường tài chính Mỹ giao dịch ở mức thấp khi nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng - CPI) của nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ được công bố vào hôm nay (11.12). Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự báo CPI toàn phần tăng 0,3% so với tháng liền trước và 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo sẽ là báo cáo chỉ số giá sản xuất được công bố vào ngày 12.12 cũng được chú ý. Cả 2 chỉ số này đều đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).