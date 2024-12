Xem nhanh 12h: 'Kho' tiền, vàng thu giữ vụ Mr Pips | Hành hung người dã man sau va chạm

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.12.2024 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

‘Kho' tiền, vàng thu giữ vụ Mr Pips | Hành hung người dã man sau va chạm

Đường dây lừa đảo TikToker Mr Pips: Thu giữ, phong tỏa hơn 5.200 tỉ đồng

Không còn đứng cùng những chiếc xe sang, TikToker Mr Pips nổi tiếng với hình ảnh "doanh nhân thành đạt" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Chiều hôm qua (10.12), Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ án này.

Theo Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan này phát hiện từ năm 2021, 2 bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, 30 tuổi, trú phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) liên kết với một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 bị can tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Bắt khẩn cấp người hành hung dã man cô gái sau va chạm

Xử lý va chạm giao thông là chuyện không của riêng ai, nhưng thay vì giữ bình tĩnh, đôi khi sự nóng nảy lại khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Hành động dã man của một người đàn ông sau vụ va chạm nhẹ tưởng chừng như không có gì nguy hiểm tại quận 4, TP.HCM, đã khiến dư luận rất bức xúc. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở cú đấm hay cú đá, mà còn là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử trong những tình huống tưởng chừng rất bình thường.

Miền Trung mưa lớn tới 500 mm, các thủy điện sẵn sàng đón lũ

Trái ngược với miền Bắc đang trải qua những ngày lạnh giá do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung lại bước vào những ngày mưa lũ căng thẳng với lượng mưa dự báo có nơi lên tới 500 mm, khiến vùng đất này đứng trước nguy cơ ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Ngày 10.12, Bộ Công thương ban hành công điện yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chủ đập thủy điện khu vực bắc Trung bộ, Trung Trung bộ sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, thiên tai trong những ngày tới.

Bộ Công thương yêu cầu đơn vị quản lý, chủ các hồ thủy điện ở Trung bộ sẵn sàng ứng phó mưa lũ, thiên tai những ngày tới ẢNH: DIỄM THÚY

Xe dù, bến cóc lộng hành trên đường dẫn cao tốc ở TP.HCM

Tâm điểm dòng thời sự thế giới những ngày qua đổ dồn vào tình hình tại Syria. Chỉ trong một thời gian ngắn, quyền lãnh đạo tưởng chừng rất vững vàng của gia tộc al-Assad tại Syria đã hoàn toàn sụp đổ. Tốc độ tiến công nhanh như chớp giật của lực lượng đối lập Syria và sự cáo chung của chế độ al-Assad sau 5 thập niên nắm quyền đã đánh dấu một trong những bước ngoặt lớn nhất từng xảy ra ở Trung Đông sau nhiều thế hệ.

Vì sao chế độ al-Assad ở Syria sụp đổ quá chóng vánh?

