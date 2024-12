Miền Trung mưa lớn tới 500 mm, các thủy điện sẵn sàng đón lũ

Ngày 10.12, Bộ Công thương ban hành công điện yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chủ đập thủy điện khu vực bắc Trung bộ, Trung Trung bộ sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, thiên tai trong những ngày tới.



Bộ Công thương yêu cầu đơn vị quản lý, chủ các hồ thủy điện ở Trung bộ sẵn sàng ứng phó mưa lũ, thiên tai những ngày tới ẢNH: DIỄM THÚY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ đêm nay 10.12 đến ngày 13.12, khu vực Trung và Nam Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Sang ngày 14.12, mưa lớn tiếp tục duy trì trên khu vực Trung và Nam Trung bộ. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày.



Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn tại Trung bộ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Bộ Công thương yêu cầu EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực và công ty điện lực các tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng phó với mưa lũ, khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn để cấp điện trở lại sớm nhất có thể phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

EVN chỉ đạo các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó với các sự cố thiên tai; nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các chủ đập thủy điện ở khu vực Trung bộ, Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ do cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực, giữ liên lạc thông suốt để kịp thời báo cáo về các tình huống sự cố do mưa lũ gây ra.

Các chủ đập thủy điện triển khai công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố; tăng cường kiểm tra các hạng mục thiết bị, máy móc phục vụ vận hành an toàn công trình đập trong mọi tình huống.

Các chủ đập thủy điện tổ chức quan trắc trên lưu vực hồ đảm bảo dự báo được lưu lượng lũ về hồ, xác định thời gian xuất hiện đỉnh lũ; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định.

Bộ Công thương cũng yêu cầu việc tổ chức vận hành các đập thủy điện phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.