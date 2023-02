Nhờ đâu một thành phố nhỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ đứng vững trước trận động đất mạnh?

Reuters hôm nay 18.2 đưa tin số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ do động đất ngày 6.2 là 39.672, nhưng con số này dự kiến sẽ tăng lên do khoảng 264.000 căn hộ đã bị sập trong trận động đất và nhiều người vẫn mất tích. Ở nước láng giềng Syria, chính quyền đã ghi nhận hơn 5.800 người chết do động đất, và không cập nhật số liệu này trong nhiều ngày qua.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ có 11 tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ngày 6.2. Trong đó Hatay là tỉnh bị tàn phá nặng nhất, nằm ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin cập nhật về thương vong do động đất ở tỉnh Hatay.

Ảnh chụp từ trên không về thảm họa động đất ở tỉnh Hatay ngày 17.2 Reuters

Trong khi đó, nhiều người dân và quan chức khẳng định thành phố Erzin thuộc tỉnh Hatay không có trường hợp tử vong nào và không thấy tòa nhà nào bị sập trong trận động đất mạnh nói trên. Cư dân nơi đây tin tưởng vào quyết tâm không cho phép xây dựng vi phạm quy định quốc gia trong suốt thời gian qua, theo Đài NBC News ngày 15.2.

Nhờ chính quyền kiên quyết chống xây nhà trái phép?

Cô Beyaz Yalcin là một trong những người may mắn vì đã đến Erzin cùng với 4 đứa con nhỏ trước khi động đất xảy ra, thay vì ở nhà trong thành phố Gaziantep gần đó. Cô Yalcin (33 tuổi) vẫn chưa trở về nhà. Cô không biết ngôi nhà của mình có còn đứng vững, hay đã đổ nát như rất nhiều ngôi nhà khác ở Gaziantep và khắp khu vực. "Tôi bị sốc. Tôi không muốn đối mặt với tình huống tương tự một lần nữa", cô Yalcin chia sẻ.

Cô Yalcin không phải là người duy nhất ở lại Erzin vì sợ hãi. Ông Emre Tibikoglu (39 tuổi), đã làm việc ở Erzin được 6 năm, cho hay ông tin rằng đã có khoảng 20.000 người đổ xô đến Erzin kể từ sau động đất, làm cho dân số thành phố tăng khoảng 50%. "Chúng tôi biết mình đang ở trong khu vực có động đất", ông Tibikoglu nói, nhắc đến sự kiên quyết của thị trưởng đương nhiệm và những thị trưởng trước đó không cho phép xây dựng các tòa nhà không đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng.

Ông Tibikoglu nói rằng bất cứ khi nào các quan chức phát hiện những tòa nhà được xây dựng trái phép, họ sẽ dỡ bỏ những tòa nhà đó. "Một số người dân địa phương thực sự tức giận về điều đó", ông Tibikoglu nói về những cư dân sống trong những tòa nhà được xây trái phép. Tuy nhiên, ông khẳng định thị trưởng đã giữ vững lập trường vì biết rằng một ngày nào đó có thể xảy ra một trận động đất lớn.

Ông Tibikoglu cho hay ông không chắc tại sao các thành phố tự trị khác không làm như thế, nhưng nghi ngờ rằng có thể có mối liên hệ giữa các chính trị gia địa phương và nhà thầu. Theo ông, các quy định nghiêm ngặt hơn của chính phủ có thể hạn chế thảm kịch quy mô lớn như thảm họa do động đất vừa qua gây ra.

Các tòa nhà vẫn đứng vững ở trung tâm Erzin vào ngày 14.2 Chụp màn hình NBC News

Ông Tibikoglu cho biết thêm cũng không có tòa nhà cao tầng nào ở Erzin, điều này làm giảm rủi ro, dù ông đã nghe nói rằng một số tòa nhà trong thành phố đã bị hư hại đến mức không an toàn cho người dân ở lại đó. Erzin có thể đã thoát khỏi sự tàn phá mà các khu vực lân cận đang hứng chịu, nhưng vẫn có những dấu vết của trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra.

Các kỹ sư ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua luôn nêu lên lo ngại về các tòa nhà được xây dựng kém chất lượng, trong bối cảnh đất nước này dễ bị tổn thương trước những trận động đất lớn. Mối lo ngại lại càng tăng lên sau khi luật năm 2018 cho phép các tòa nhà xây dựng trái phép vẫn được sử dụng miễn là chủ sở hữu đã nộp phạt cho nhà nước.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng và đã ra lệnh giam giữ hơn 100 người liên quan đến các tòa nhà bị sập, mặc dù các nhóm đối lập đã cáo buộc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không đảm bảo rằng các quy định được thực thi đúng đắn trong khi tình trạng tức giận ngày càng gia tăng về vấn đề này.

"Không biết mình sẽ ở lại bao lâu"

Erzin cách tâm chấn của trận động đất hơn 112 km. Tại những thành phố xa tâm chấn hơn như Osmaniye, chỉ cách Erzin 19 km, nhiều nhà cửa sụp đổ và những người sống sót vẫn đang rất chật vật tìm trợ giúp. Một số người đã rời đến Erzin để tìm nơi trú ẩn với người thân.

Nhiều người dân địa phương tin rằng những ngọn núi và đồi bao quanh Erzin đã bảo vệ họ. Tuy nhiên, vẫn có dấu hiệu của động đất ở Erzin, với những ngọn tháp bị hư hại và những mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn của bến xe buýt, vốn đã bị phong tỏa.

Dù sao, cuộc sống của người dân phần lớn vẫn tiếp diễn. Người dân địa phương dùng bữa trong các nhà hàng và cửa hàng vẫn mở, trong khi cảnh sát ở trung tâm thành phố tập trung vào việc điều khiển giao thông tại bùng binh thay vì tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Các đường phố của Erzin vẫn đông đúc, giống như ngã tư này ở trung tâm thành phố hôm 14.2 Chụp màn hình NBC News

Theo ông Tibikoglu, người giám sát các nỗ lực tại một trung tâm quyên góp trong tuần này, nhờ có hệ thống đường còn nguyên vẹn và gần với các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, Erzin đã trở thành điểm thu gom đồ quyên góp, chẳng hạn như thực phẩm và quần áo.

Erzin cũng đang cung cấp hàng cứu trợ cho những người mới đến. Trong một nhà kho, những túi bánh mì đầy ắp nằm trên kệ, trong khi bên ngoài cổng tòa nhà, một đám đông xếp hàng chờ cứu trợ.

Trong bãi đậu xe, cô Yalcin lục lọi trong các thùng đựng quần áo với giày phụ nữ xếp bên cạnh. Gia đình cô đã đến Erzin để dự đám cưới trước khi trận động đất xảy ra. Cô cho hay dù không bị tổn hại về thể chất, nhưng động đất đã đánh thức các con của cô và khiến chúng sợ hãi. Cô chia sẻ rằng mối quan tâm hàng đầu của mình là tìm nơi ở an toàn, có lẽ là một cái lều, vì tòa nhà họ đang ở đã bị hư hại và cô ấy không cảm thấy an toàn.

Hậu động đất: Đau thương chưa qua, nỗi lo màn trời chiếu đất, mất việc làm ập tới

Trong khi đó, gần trung tâm thành phố Erzin, cô Sultan Ergen ngồi cùng chồng và em gái trên hiên nhà của mẹ cô. Họ thường không sống cùng nhau nhưng hai chị em đã về nhà mẹ đẻ ở Erzin để được an toàn sau trận động đất. Cô Ergen cho hay cô biết Erzin an toàn hơn vì thành phố này cũng ít chịu tác động hơn trong các trận động đất nhỏ hơn trước đó trong khu vực, vốn gần một trong những đường đứt gãy của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo mẹ của cô Ergen, người dân trong Erzin vẫn ở trong nhà sau trận động đất vì họ tin tưởng vào công trình xây dựng nhà của họ.

"Chúng tôi không có kế hoạch ngay bây giờ", cô Ergen nói, giải thích rằng gia đình cô có thể không bao giờ trở về nhà của họ ở Osmaniye. Cô cho biết anh họ của cô là một trong số nhiều người thiệt mạng trong một tòa nhà sang trọng ở Antakya gần đó. "Chúng tôi không biết mình sẽ ở lại bao lâu. Tòa nhà của chúng tôi thực sự đã bị hư hại", cô Ergen cho hay, theo NBC News.