Quảng Ngãi: Làm rõ vụ shipper bị đánh gãy hai tay

Shipper bị vợ chồng người nhận hàng đánh

Ngày 18.2, shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ở H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho biết đang điều trị tại Bệnh viện Quân y C17 (TP.Đà Nẵng). Anh Đạt cho biết anh bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí là tuýp sắt, bình hoa, ghế… đánh gãy tay.

"Hiện trên người tôi bị bầm rất nhiều vị trí, nhất là 2 cánh tay, bác sĩ đang xử lý để tan vết bầm, sau đó sẽ tiến hành mổ", anh Đạt nói.

Hai cánh tay của anh Đạt đều bị gãy NHÂN VẬT CUNG CẤP

Theo anh Đạt, khoảng 11 giờ ngày 17.1, anh đến nhà ông T.Đ.N (ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Lúc này, ông N. không nhận hàng. Anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông N. trao đổi với người bán.

Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện điện thoại, ông N. và người bán hàng có lời qua tiếng lại. Nói chuyện chừng 10 phút, ông N. tắt điện thoại và đưa điện thoại lại cho anh Đạt.

Sau đó, anh Đạt nói với ông N., nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để anh gửi trả đơn hàng về cho người bán. Lúc này, ông N. nói: "Mày có tin là tao đánh mày luôn không ?".

Anh Đạt tiếp tục nói mình chỉ là người giao hàng và làm đúng trách nhiệm khi khách không nhận hàng phải thu tiền phí để hoàn trả đơn hàng.

Y bác sĩ đang bó bột cánh tay cho anh Đạt NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Lúc này, ông N. đá mạnh vào người tôi, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình bông (hoa) đập vào đầu tôi. Bức xúc vì vô cớ bị ông N. đánh, nên tôi phản ứng để tự vệ, ông N. hô lớn, người vợ chạy ra kéo cổng lại. Sau đó, ông N. dùng tuýp sắt, người vợ dùng ghế thay nhau đánh tôi liên tiếp", anh Đạt kể.

"Bị đánh liên tục, tôi dùng tay đỡ. Chịu không nổi, tôi đẩy cửa cổng chạy qua nhà dân ở gần đó lẩn trốn và nhờ người dân điện báo công an. Toàn bộ sự việc vợ chồng ông N. đánh tôi, nhiều người dân gần đó chứng kiến. Sau đó tôi đến công an xã Nghĩa Lâm để trình báo sự việc", anh Đạt nói.

Công an làm rõ vụ shipper bị đánh gãy 2 tay

Khoảng 14 giờ ngày 17.2, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi chụp X-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận "gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí)".

Thấy chấn thương ở tay nặng, người nhà đã đưa anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17 tiếp tục điều trị. Bác sĩ thông báo cả hai cánh tay bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp và cố định lại phần xương bị gãy.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đã mời ông T.Đ.N đến trụ sở Công an xã Nghĩa Lâm để làm rõ. Ban đầu, ông N. thừa nhận mình "có đánh shipper". "Hiện tại, công an đã lấy lời khai ban đầu của hai bên. Sau khi có kết quả giám định thương tật của anh Đạt, Công an H.Tư Nghĩa sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", vị lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa cung cấp thêm thông tin về vụ shipper bị đánh gãy hai tay.