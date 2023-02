Xem nhanh 12h: Công an kết thúc cứu nạn động đất | Lời khai “siêu trộm” tiệm vàng

Công an Việt Nam kết thúc cứu nạn nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ



Chiều 17.2.2023, thông tin từ đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết đoàn công tác của Bộ Công an vừa kết thúc chuyến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong thảm họa động đất tại nước này.

Theo đại diện Cục C07, sau 7 ngày làm nhiệm vụ, sáng 17.2 (theo giờ địa phương), đoàn đã kết thúc hoạt động cứu trợ nhân đạo và đang chuẩn bị đi thành phố Istanbul (của Thổ Nhĩ Kỳ) để về nước.

Dự kiến khoảng 15 giờ 25 phút ngày 19.2 (theo giờ Việt Nam), đoàn sẽ về đến sân bay Nội Bài (tại Hà Nội).

Theo kế hoạch, 16 giờ ngày 19.2, đại tướng Tô Lâm, là Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ đón đoàn và trao bằng khen ngay tại sân bay Nội Bài.

Chiều 17.2.2023, theo thông tin từ thượng tá Trần Trung Quốc, là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an H.Thanh Bình đã có báo cáo vụ bé Hạo Nam lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, ở xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Qua xác minh ban đầu của Công an H.Thanh Bình, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, là tai nạn lao động hy hữu nên cơ quan này quyết định không khởi tố vụ án.

Thông báo được đăng tải trên trang web Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nêu rõ: "Hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 1.1.2023 và có ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận. Như vậy có thể cấp lại thị thực nhiều năm loại C (việc đã bị tạm dừng trong thời gian chờ hộ chiếu mới được công nhận)".

Ngoài ra, phía Đức cũng nhắc lại hộ chiếu Việt Nam cấp trong thời gian từ ngày 01.07.2022 đến ngày 31.12.2022 không ghi nơi sinh trên trang nhân thân được công nhận nếu còn giá trị sử dụng và thông tin về nơi sinh được bổ sung ở phần bị chú của hộ chiếu.

Trước đó, vào khoảng thời gian đầu tháng 7.2022, ngành công an Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới, Đức là quốc gia châu Âu đầu tiên không công nhận hộ chiếu này vì thiếu thông tin nơi sinh trong phần nhân thân.

Chiều 17.2.2023, TAND TP.HCM tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế TP.Cần Thơ, gây thiệt hại hơn 32,6 tỉ đồng.

Trong vụ án này, một trong những bị cáo đáng chú ý nhất là nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga. Sau khi tách khỏi Công ty Cổ phần tập đoàn tiến bộ Quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga đã thành lập và phát triển doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực thiết bị y tế, giáo dục, là Tập đoàn NSJ. Tuy nhiên, cũng tương tự như những chiêu thức cũ, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã lợi dụng những mối quan hệ để thực hiện quy trình đấu thầu ngược, thông đồng với Sở Y tế Cần Thơ và một số công ty dùng các chiêu thông thầu và trúng 4 gói thầu thiết bị y tế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỉ đồng.

Cách đây hơn 1 tháng, vào ngày 4.1.2023, với vai trò là cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, bà Hoàng Thị Thúy Nga bị Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong đại án AIC xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và một số đơn vị liên quan. Vào ngày hôm qua (17.2), bà Nga tiếp tục bị TAND TP.HCM tuyên 8 năm tù trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ cùng với 19 bị cáo khác.

Liên quan đến vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở tiệm vàng tại quận 12 (TP.HCM), công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10.2019 đến năm 2021, Phạm Văn Nu đã gây ra 4 vụ trộm cắp tổng tài sản trị giá hơn 10 tỉ đồng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 17.2.2023, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú Bình Dương) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Liên quan đến việc một số huyện tại tỉnh Nghệ An có hai con voi từng gây náo loạn khu dân cư như Báo Thanh Niên đã đưa tin cách đây không lâu. Ngày 16.2.2023, người dân đã phát hiện một con voi đã chết trong rừng (tại H.Quỳ Châu, Nghệ An) cách khu dân cư khoảng 3km. Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã lập đoàn công tác để điều tra nguyên nhân khiến con voi này chết. Đoàn công tác gồm đại diện lực lượng kiểm lâm, thú y, công an, viện kiểm sát và chính quyền địa phương.

Theo ông Lê Hải Lý, là Phó chủ tịch UBND H.Quỳ Châu, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc họ phát hiện xác một con voi trong rừng, ông đã cùng đoàn công tác vào hiện trường để kiểm tra.

Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Một đường dây lừa đảo trên không gian mạng có quy trình thực hiện công phu, được lên kịch bản bởi 2 người Trung Quốc và thực hiện bởi gần 100 người Việt Nam, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng trên không gian mạng.

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng bị bắt giữ tại Công an tỉnh Tây Ninh NGỌC HÀ

Đường dây lừa đảo này vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá. Đáng chú ý, kết quả điều tra ban đầu cho thấy hoạt động của đường dây này rất nhịp nhàng, được chia thành từng nhóm thực hiện. Các nhóm này còn sống chung với nhau trong một tòa nhà ở Campuchia, cùng thực hiện hành vi lừa đảo một cách có hệ thống.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cơ quan này đã khởi tố nhóm bị can gồm 23 người là những thành viên trong đường dây lừa đảo có hệ thống này để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".

Cập nhật tình hình động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Theo số liệu cập nhật từ Reuters sáng 18.2, số người chết do trận động đất lịch sử ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 45.000 người.

Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện là gần 39.700, khiến trận động đất này trở thành thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm do khoảng 264.000 căn nhà đã bị sập trong trận động đất và chưa xác định được số người mất tích.

Số người chết thì mỗi ngày một tăng theo số ngàn, số người sống sót được cứu thì chỉ vài người mỗi ngày. Tuy nhiên, các lực lượng cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Ngày hôm qua 17.2, các lực lượng cứu nạn đã kéo thêm được 3 người còn sống ra khỏi các tòa nhà bị sập ở nước này.

Cũng theo Reuters, vào ngày 16.2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hơn 1 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho hoạt động cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và đã đưa ra lời kêu gọi 400 triệu đô la cho người dân Syria.

Thêm một quan chức quốc phòng Nga tử vong bất thường

Đã có rất nhiều quan chức Nga tử vong trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Cách đây ít ngày, vào ngày 13.2.2023, Thiếu tướng Vladimir Makarov, một quan chức vừa bị sa thải của Nga được phát hiện tử vong với nguyên nhân nghi là tự sát.

Sự việc qua chưa được bao lâu thì ngày 17.2, trang News.com.au đưa tin một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga vừa thiệt mạng sau khi rơi từ cửa sổ một căn hộ chung cư cao tầng. Quan chức này được xác nhận là bà Marina Yankina, Giám đốc tài chính của Quân khu miền Tây thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

