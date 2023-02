Xem nhanh 12h: Nỗi đau tai nạn ở Quảng Nam thêm dài | Bộ đội tìm ra vị trí 3 nạn nhân động đất

Bộ đội Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 14.2.2023, Đội chó nghiệp vụ và Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và đã tìm thấy vị trí 3 nạn nhân sau thảm họa động đất.

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là tại xã Haci Omet, huyện Alpaget, tỉnh Hatay. Hatay hiện là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống âm 2 độ C.

Đại diện Cục cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, ngày 14.2 cũng là ngày thứ tư làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác công an Việt Nam đã di chuyển đến địa điểm mới là tòa C, chung cư Cinar Sitesi ở đường Kemalpasa, TP.Adiyaman. Đại diện Cục cảnh sát PCCC và CNCH cho biết địa điểm này cũng bị sập đổ hoàn toàn, theo thông tin được cung cấp nơi đây đang vùi lấp hơn 100 người, thông tin ban đầu, qua rà soát vẫn chưa phát hiện sự sống.

Tối 14.2, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phụ trách Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 14.2.2023, đã có thêm một bệnh nhân tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Hùng, sau nhiều giờ điều trị, lúc 20 giờ 30 tối nay, bệnh nhân Nguyễn Quế (87 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong.

Từ sáng sớm, bệnh nhân Quế nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết não, đến tối nay thì ngừng tim.

Theo bác sĩ Hùng, hiện nay bệnh viện vẫn đang theo dõi, điều trị cho 12 nạn nhân bị thương, trong đó có 2 nạn nhân trong tình trạng nặng, những người khác vẫn được điều trị với phác đồ tốt nhất.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 3 giờ 41 ngày 14.2, ô tô 16 chỗ BS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam - bắc. Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành), ô tô 16 chỗ va chạm với xe container BS 92H - 004.33 kéo theo rơ moóc BS 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Kỳ Hà.

Hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng, 8 người tử vong (trong đó có tài xế) và 13 người bị thương. Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu. Đến tối 14.2, số nạn nhân tử vong đã nâng lên 9 người.





Ngày 14.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phối hợp Công an TP.Hà Nội phát hiện một tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến thiếu tướng Đinh Văn Nơi trên mạng xã hội TikTok.

Vụ việc được Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện vào hôm 4.2. Tài khoản đăng tin về thiếu tướng Đinh Văn Nơi có tên "T.T.010280" đã đăng tải, phát tán 1 video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Khi đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh mới chỉ mang quân hàm đại tá và là người đứng đầu Công an tỉnh An Giang.





Ngày 14.2.2023, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên xác nhận bà Hứa Thị Phấn, 76 tuổi, là cựu cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín (còn được gọi là TrustBank) đã qua đời vào trưa 13.2. Trước khi mất, bà Hứa Thị Phấn đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 18.000 tỉ đồng liên quan đến lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cùng các sai phạm xảy ra tại TrustBank.

Câu chuyện về một học sinh lớp 4 tại Trường Tiểu học Xuân Trạch 1 ở tỉnh Quảng Bình đã khiến nhiều người cảm động. Kém may mắn hơn những bạn nhỏ khác, cậu bé Nguyễn Thế Phong (11 tuổi, sống tại xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) không thể dùng tay cầm bút viết chữ. Nhưng với ước mơ trở thành bác sĩ, Thế Phong đã tự dùng cằm của mình nắn nót viết ra từng con chữ. Nỗ lực của Phong khiến nhiều người nhớ đến cố nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, người đã dùng đôi bàn chân kỳ diệu để viết nên giấc mơ dạy học.

Liên quan đoạn video người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ cưỡi ngựa trên các tuyến đường TP.HCM, được đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 14.2.2023, phía Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM (tức PC08) cho biết đã xác minh thông tin. Khi người cưỡi ngựa di chuyển tới đường Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng (tại Q.3, TP.HCM) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra thông tin theo Nghị định 100.

Luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo nếu vi phạm một trong các điều sau sẽ bị xử phạt:

- Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng.

- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

- Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố.

- Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới.

- Để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông...

Các hành vi này có mức phạt là 80.000 đồng.





Theo Reuters, cập nhật số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau thảm họa động đất lịch sử đã đã tăng lên hơn 41.000 người, trong đó tại Syria là hơn 5.700 người.

Trong ngày 14.2, việc tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát đã có những chuyển biến tích cực. Reuters đưa tin 9 người sống sót đã được giải cứu. Những người được giải cứu bao gồm hai anh em 17 và 21 tuổi, bị kẹt nhiều ngày ở một khu chung cư tại tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại TP.Antakya của nước này, một người đàn ông và một phụ nữ trẻ người Syria cũng được giải cứu sau hơn 200 giờ trong đống đổ nát.

Cũng theo Reuters, tại Thổ Nhĩ Kỳ, các đội cứu hộ vẫn miệt mài làm việc quanh các tòa nhà bị đổ sập mong tìm thấy người còn sống bên dưới. Trong khi đó, tại khu vực tây bắc Syria, tổ chức tình nguyện White Helmets cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn đã chấm dứt.





Mặc dù hỗ trợ đáng kể Ukraine trong cuộc xung đột với Nga gần một năm qua, nhưng Mỹ cũng có những động thái tạo áp lực cho Ukraine trong bối cảnh nước này nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nước phương Tây.

Ngày 14.2, tờ Washington Post đưa tin rằng giới chức Mỹ nhận định Kyiv đang đứng ở thời điểm then chốt để có thể thay đổi quỹ đạo cuộc chiến. Trước tình hình giao tranh hiện tại chủ yếu tập trung ở miền đông Ukraine và không bên nào giành lợi thế, một số quan chức Mỹ đã tỏ ra sốt ruột và cho biết Nhà Trắng nhận thấy quốc hội sẽ khó thông qua mức viện trợ an ninh - kinh tế như trước nay.

