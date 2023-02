Tiếp tục nỗ lực cứu người sống sau động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Tính đến tối qua 14.2, số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất hôm 6.2 đã tăng lên hơn 37.000, trong đó tại Syria là 5.714 người, theo Reuters.

Đội Cứu hộ VN phối hợp tìm kiếm tại hiện trường đổ nát nơi vùi lấp hơn 100 người

Huyền Vũ

Dự báo số thương vong còn tăng

Mặc dù vậy, lực lượng cứu hộ vẫn tìm thấy một số trường hợp còn sống sót sau 198 giờ bị kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, hy vọng ngày càng giảm dần khi thời gian càng trôi đi và giới chức dự báo số thương vong sẽ còn tăng cao hơn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các đội cứu hộ vẫn miệt mài làm việc quanh các tòa nhà bị đổ sập mong tìm thấy người còn sống bên dưới. Trong khi đó, tại khu vực tây bắc Syria, tổ chức tình nguyện White Helmets cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn đã chấm dứt. "Những dấu hiệu chúng tôi có cho thấy không còn ai sống sót, nhưng chúng tôi đang cố gắng kiểm tra lần cuối tại toàn bộ khu vực", ông Raed al-Saleh, lãnh đạo White Helmets, nói với Reuters.

Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh do nhiệt độ giảm thấp, hai nước đang tập trung cho việc cung cấp thực phẩm và chỗ ở cho những người còn sống. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có khoảng 1,2 triệu người được đưa vào các khu ký túc xá, hơn 206.000 căn lều được dựng lên và 400.000 người sơ tán khỏi vùng thảm họa. Bộ trưởng Đô thị hóa Murat Kurum cho biết có khoảng 42.000 tòa nhà bị sập hoàn toàn hoặc bị hư hại nặng cần phá dỡ khẩn cấp trên 10 thành phố. Báo cáo của Hiệp hội các nhà tuyển dụng Turkonfed (Thổ Nhĩ Kỳ) ước tính thiệt hại kinh tế do động đất có thể lên đến 84,1 tỉ USD, trong đó gần 71 tỉ USD là thiệt hại nhà cửa.

Tại Syria, nơi LHQ ước tính có hơn 5 triệu người mất nhà cửa, công tác viện trợ được đánh giá là còn khó khăn hơn. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 13.2 cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý mở thêm 2 cửa khẩu giữa vùng tây bắc Syria với Thổ Nhĩ Kỳ để hàng viện trợ đi qua. Trước khi động đất xảy ra, gần như toàn bộ hàng viện trợ nhân đạo cho hơn 4 triệu người tại vùng do phe nổi dậy kiểm soát này được chuyển qua một cửa khẩu duy nhất.

Lực lượng Việt Nam phối hợp cứu nạn nơi vùi lấp hơn 100 người

Ngày 14.2, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an cho biết ngày thứ 4 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an đã được điều động đến địa điểm mới.

VN hỗ trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Ngày 14.2, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Syria, thông báo VN sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6.2 và sẽ giao các bộ, ngành VN tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới.

Địa điểm này là tòa C, chung cư Cinar Sitesi nằm ở số 66 đường Kemalpasa (Q.Cumhuriyet, TP.Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ), bị sập đổ hoàn toàn. Theo thông tin được cung cấp, nơi đây đang vùi lấp hơn 100 người và qua khảo sát ban đầu chưa phát hiện sự sống. Tại đây, đoàn cứu nạn của Bộ Công an sẽ phối hợp cùng đoàn cứu nạn của Mỹ và lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, trong 3 ngày làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu nạn của Bộ Công an đã phối hợp cứu được 1 người còn sống và đưa ra ngoài 6 thi thể ở 2 đống đổ nát tại TP.Adiyaman. Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, thành phố này là một trong 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất của thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày 14.2, lực lượng của Quân đội nhân dân VN bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi đến tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội Chó nghiệp vụ của quân đội bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là khu vực đường Rustem Tumer Pasa, Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay (một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất gây ra). Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống -2 độ C.